https://ria.ru/20250712/gosduma-2028708111.html

В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков - РИА Новости, 12.07.2025

В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением дополнительно начислять... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:50:00+03:00

2025-07-12T01:50:00+03:00

2025-07-12T01:50:00+03:00

общество

сергей миронов

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением дополнительно начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан Российской Федерации независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков", - говорится в письме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов уточнил, что лица, имеющие одного внука или внучку, в случае реализации данной инициативы получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год, и размер добавленных баллов будет расти пропорционально количеству внуков. "В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков", - добавил лидер партии. Он отметил, что это хороший повод увеличить пенсии многим россиянам. Политик сообщил, что за первым шагом в этом направлении должны последовать более адресные и масштабные меры поддержки бабушек и дедушек. "Сегодня демографическая ситуация в стране требует решительных мер. Рождаемость упала до минимума за последние 25 лет - всего 1,2 миллиона новорождённых в 2024 году. А коэффициент рождаемости - 1,4 ребёнка на женщину - ниже уровня воспроизводства населения", - сообщила Лантратова агентству, комментируя инициативу. По ее словам, огромную роль в воспитании детей играют бабушки и дедушки, и они фактически заменяют родителей, берут на себя заботу о детях, помогают финансово и морально, но государство пока официально не признаёт этот вклад, хотя матерям, воспитавшим пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, а бабушкам, вырастившим внуков, - нет. "Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным и социально и материально защищённым. Семья - это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков", - подытожила депутат.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028470248.html

https://ria.ru/20250708/gosduma-2027800786.html

https://ria.ru/20250707/gosduma-2027569938.html

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общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф