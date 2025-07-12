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"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/germaniya-2028819093.html
"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине
"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине - РИА Новости, 12.07.2025
"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине
Решение Германии поставить Украине первые дальнобойные ракеты усилит эскалацию в отношениях с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:39:00+03:00
2025-07-12T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Решение Германии поставить Украине первые дальнобойные ракеты усилит эскалацию в отношениях с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта. Однако немцы берут инициативу в свои руки", — сказал он.Ранее сегодня генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил в эфире второго немецкого канала ZDF о том, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят Киеву к концу июля. Затем, по его словам, поставки продолжатся в количестве, достигающем "высокого трехзначного числа".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250712/kallas-2028802139.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине

Дэвис: решение ФРГ о дальнобойных ракетах для Украины усилит эскалацию с Россией

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Решение Германии поставить Украине первые дальнобойные ракеты усилит эскалацию в отношениях с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта. Однако немцы берут инициативу в свои руки", — сказал он.
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Ранее сегодня генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил в эфире второго немецкого канала ZDF о том, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят Киеву к концу июля. Затем, по его словам, поставки продолжатся в количестве, достигающем "высокого трехзначного числа".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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