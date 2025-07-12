"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине
Дэвис: решение ФРГ о дальнобойных ракетах для Украины усилит эскалацию с Россией
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Решение Германии поставить Украине первые дальнобойные ракеты усилит эскалацию в отношениях с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта. Однако немцы берут инициативу в свои руки", — сказал он.
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Ранее сегодня генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил в эфире второго немецкого канала ZDF о том, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят Киеву к концу июля. Затем, по его словам, поставки продолжатся в количестве, достигающем "высокого трехзначного числа".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.