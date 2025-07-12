https://ria.ru/20250712/germaniya-2028819093.html

"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине

"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине - РИА Новости, 12.07.2025

"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине

Решение Германии поставить Украине первые дальнобойные ракеты усилит эскалацию в отношениях с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:39:00+03:00

2025-07-12T22:39:00+03:00

2025-07-12T22:39:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Решение Германии поставить Украине первые дальнобойные ракеты усилит эскалацию в отношениях с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта. Однако немцы берут инициативу в свои руки", — сказал он.Ранее сегодня генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил в эфире второго немецкого канала ZDF о том, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят Киеву к концу июля. Затем, по его словам, поставки продолжатся в количестве, достигающем "высокого трехзначного числа".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250712/kallas-2028802139.html

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028789766.html

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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, евросоюз, нато