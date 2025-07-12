https://ria.ru/20250712/germanija-2028709122.html

Германия поставит Украине первые дальнобойные ракеты к концу июля

Германия поставит Украине первые дальнобойные ракеты к концу июля - РИА Новости, 12.07.2025

Германия поставит Украине первые дальнобойные ракеты к концу июля

Первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят к концу июля, заявил в эфире второго немецкого канала ZDF генерал-майор Кристиан... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:25:00+03:00

2025-07-12T02:25:00+03:00

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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят к концу июля, заявил в эфире второго немецкого канала ZDF генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву. Он отметил, что Украине необходимы "ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", и Германия предоставит Киеву финансовую поддержку для приобретения таких ракет. "Сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией. Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы", — сказал генерал-майор.Затем, по его словам, поставки продолжатся в количестве, достигающем "высокого трехзначного числа". "Это значительно усилит ПВО и боевые возможности Украины в ближайшие недели и месяцы", — добавил Фройдинг. Он признал, что ситуация на фронте для Украины сейчас "безусловно напряженная", а российские войска "уже в течение нескольких недель, если не месяцев" удерживают инициативу. По его словам, в воздушной сфере положение Украины, особенно в крупных городах, в последние недели ухудшилось.

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html

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