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"Окажется на грани": в Финляндии назвали срок коллапса ВСУ

"Окажется на грани": в Финляндии назвали срок коллапса ВСУ - РИА Новости, 12.07.2025

"Окажется на грани": в Финляндии назвали срок коллапса ВСУ

Решение президента США Дональда Трампа поставлять в основном оборонительное оружие на Украину может уже к зиме вызвать нехватку боеприпасов, заявил финский... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T06:37:00+03:00

2025-07-12T06:37:00+03:00

2025-07-12T06:37:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа поставлять в основном оборонительное оружие на Украину может уже к зиме вызвать нехватку боеприпасов, заявил финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен в беседе с изданием Iltalehti."В худшем случае, к концу осени Украина окажется на грани дефицита боеприпасов", — сказал он.По мнению эксперта, США продолжат поставки и будут использовать средства, выделенные на военную помощь Украине летом и осенью, но к зиме могут возникнуть трудности с новыми поставками.При этом Европа, даже если бы и захотела, не смогла бы заменить поставки оружия из США, пишет издание.В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок вооружения из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное" вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028707104.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, politico