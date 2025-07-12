https://ria.ru/20250712/evropa-2028663269.html
Главные идиоты Европы объявляют войну России
Главные идиоты Европы объявляют войну России - РИА Новости, 12.07.2025
Главные идиоты Европы объявляют войну России
Три первых слова заголовка — авторское право Себастьена Лекорню, министра Вооруженных сил Франции, которыми, собственно, он охарактеризовал, пусть и в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:00:00+03:00
2025-07-12T08:00:00+03:00
2025-07-12T08:02:00+03:00
франция
европа
россия
украина
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Три первых слова заголовка — авторское право Себастьена Лекорню, министра Вооруженных сил Франции, которыми, собственно, он охарактеризовал, пусть и в сослагательном наклонении, интеллектуальный уровень нынешнего политического руководства страны. Министр, правда, не стал себя исключать из этой бесчестной компании.Естественно, что говорил месье Лекорню о нынешнем кризисе безопасности на континенте и о роли, которую мечтает сыграть Париж в его дальнейшей эскалации. А не наоборот. Опечатки тут нет — и министр, и его прямой и непосредственный босс Макрон готовят против нас новый "русский поход".Как говорится, маневры окончены, отныне все, что намерены делать Франция, Германия, поющий под их дудку Евросоюз и стремящаяся во все это вписаться Британия, будет заточено под прямой вооруженный конфликт с Россией. Об этом публично заявляет тот еэсовский истеблишмент, что надеется получить колоссальные "откаты" на оружейных заказах. Ах, милль пардон, "законно причитающиеся комиссионные вознаграждения". В "некоррумпированной и транспарентной Европе" такие комиссионные составляют от 15 до 20 процентов от суммы сделки. Цена вопроса такова, что потраченное на категорически неэффективные вакцины от ковида смотрится детским лепетом: 76 "ярдов" евро выглядят жалко и нищевато в сравнении с 800 миллиардами все тех же евро, которые братья, а также сестры по разуму министра Лекорню намерены освоить. Но даже эта цифра — по европейским масштабам уворованного в будущем в рамках ЕС — не выглядит циклопической. Только Франция и только на следующий год планирует отписать на нужды военных и ВПК 431 миллиард евро. Это лишь открытая часть бюджета ведомства, которое возглавляет месье Лекорню. Для сравнения: наш военный бюджет на тот же год чуть меньше 13 триллионов рублей. По нынешнему курсу это без малого 140 миллиардов евро. При этом Франция — по крайней мере, пока — активно и официально не участвует в каких бы то ни было боевых действиях и не проводит экспедиционных армейских операций. В отличие от нас. Но ее бюджет почти в четыре раза больше нашего. Ответ, если мы честны и говорим то, что думаем, возможен единственный. Потому что Париж, Берлин и Лондон намерены начать против нас ползучую интервенцию. И об этом тоже было много раз заявлено открыто. Макроном и Стармером — в Лондоне, а Мерцем — в Риме. Макрон болтался между берегами Темзы, тусуясь то на Даунинг-стрит, где живет Стармер, то в Вестминстере, где расположен парламент Соединенного Королевства, и делал русофобские заявления. Даже депутаты палаты общин сочли, что он уж чересчур далеко зашел.Но мы не депутаты, нам закрывать уши и демонстративно закатывать глаза — не к лицу. Поэтому скажем прямо: Макрон готов отправить, чтобы "защитить Украину как часть Европы", своих сограждан на войну с нами.В количестве многих десятков тысяч человек. Названа была цифра в пятьдесят тысяч, но поскольку у европейских милитаристов аппетит всегда приходит во время еды, число французских, британских, а дальше и германских интервентов нужно умножить на два, если не на три.Под контроль экспедиционного корпуса "коалиции желающих" будет, как заявил все тот же Макрон, поставлено не только сухопутное, но и воздушное, а также морское пространство Незалежной. Точнее, то пространство на земле, в воздухе и в морской акватории, которое мы Незалежной оставим к моменту, когда транспортники привезут авангард натовских военных.Тот же месье Лекорню в интервью сообщает, что ежемесячно мы берем под контроль несколько сотен квадратных километров.Но самое существенное, что он говорит, видимо, не вполне понимая, что желает сказать, так это то, что для Европы, европейских политиков и европейского ВПК "демилитаризация Украины неприемлема в принципе".Де-факто это сообщение гласит, что еэсовские сформулировали для себя новый в отношении нас casus belli.Формальным поводом для начала прямого конфликта в таких обстоятельствах может стать все что угодно. Как это было на протяжении многих столетий.Означает ли это, что Европа обязательно ввяжется с нами в новую войну? Не совсем.Но ее нынешние действия, интенции и политическая необходимость, которые производят, испытывают и ощущают главные идиоты Европы, подводят к мысли, что эти персонажи, чтобы спасти себя и нахватать на армейских контрактах многомиллионные взятки, вполне способны развязать на континенте новую войну.
https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021571797.html
https://ria.ru/20250710/makron--2028261718.html
https://ria.ru/20250711/makron-2028471333.html
https://ria.ru/20250711/armiya-2028599952.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
франция, европа, россия, украина
Франция, Европа, Россия, Украина
Три первых слова заголовка — авторское право Себастьена Лекорню, министра Вооруженных сил Франции, которыми, собственно, он охарактеризовал, пусть и в сослагательном наклонении, интеллектуальный уровень нынешнего политического руководства страны. Министр, правда, не стал себя исключать из этой бесчестной компании.
Естественно, что говорил месье Лекорню о нынешнем кризисе безопасности на континенте и о роли, которую мечтает сыграть Париж в его дальнейшей эскалации. А не наоборот. Опечатки тут нет — и министр, и его прямой и непосредственный босс Макрон готовят против нас новый "русский поход
".
Как говорится, маневры окончены, отныне все, что намерены делать Франция, Германия, поющий под их дудку Евросоюз и стремящаяся во все это вписаться Британия, будет заточено под прямой вооруженный конфликт с Россией. Об этом публично заявляет тот еэсовский истеблишмент, что надеется получить колоссальные "откаты" на оружейных заказах. Ах, милль пардон, "законно причитающиеся комиссионные вознаграждения". В "некоррумпированной и транспарентной Европе" такие комиссионные составляют от 15 до 20 процентов от суммы сделки. Цена вопроса такова, что потраченное на категорически неэффективные вакцины от ковида смотрится детским лепетом: 76 "ярдов" евро выглядят жалко и нищевато в сравнении с 800 миллиардами все тех же евро, которые братья, а также сестры по разуму министра Лекорню намерены освоить. Но даже эта цифра — по европейским масштабам уворованного в будущем в рамках ЕС — не выглядит циклопической. Только Франция и только на следующий год планирует отписать на нужды военных и ВПК 431 миллиард евро. Это лишь открытая часть бюджета ведомства, которое возглавляет месье Лекорню. Для сравнения: наш военный бюджет на тот же год чуть меньше 13 триллионов рублей. По нынешнему курсу это без малого 140 миллиардов евро. При этом Франция — по крайней мере, пока — активно и официально не участвует в каких бы то ни было боевых действиях и не проводит экспедиционных армейских операций. В отличие от нас. Но ее бюджет почти в четыре раза больше нашего. Ответ, если мы честны и говорим то, что думаем, возможен единственный. Потому что Париж, Берлин и Лондон намерены начать против нас ползучую интервенцию. И об этом тоже было много раз заявлено открыто. Макроном и Стармером — в Лондоне, а Мерцем — в Риме. Макрон болтался между берегами Темзы, тусуясь то на Даунинг-стрит, где живет Стармер, то в Вестминстере, где расположен парламент Соединенного Королевства, и делал русофобские заявления
. Даже депутаты палаты общин сочли, что он уж чересчур далеко зашел.
Но мы не депутаты, нам закрывать уши и демонстративно закатывать глаза — не к лицу. Поэтому скажем прямо: Макрон готов отправить, чтобы "защитить Украину как часть Европы", своих сограждан на войну с нами.
В количестве многих десятков тысяч человек. Названа была цифра в пятьдесят тысяч, но поскольку у европейских милитаристов аппетит всегда приходит во время еды, число французских, британских, а дальше и германских интервентов нужно умножить на два, если не на три.
Под контроль экспедиционного корпуса "коалиции желающих" будет, как заявил все тот же Макрон, поставлено не только сухопутное, но и воздушное, а также морское пространство Незалежной. Точнее, то пространство на земле, в воздухе и в морской акватории, которое мы Незалежной оставим к моменту, когда транспортники привезут авангард натовских военных.
Тот же месье Лекорню в интервью сообщает, что ежемесячно мы берем под контроль несколько сотен квадратных километров.
Но самое существенное, что он говорит, видимо, не вполне понимая, что желает сказать, так это то, что для Европы, европейских политиков и европейского ВПК "демилитаризация Украины неприемлема в принципе".
Де-факто это сообщение гласит, что еэсовские сформулировали для себя новый в отношении нас casus belli.
Формальным поводом для начала прямого конфликта в таких обстоятельствах может стать все что угодно. Как это было на протяжении многих столетий.
Означает ли это, что Европа обязательно ввяжется с нами в новую войну? Не совсем.
Но ее нынешние действия, интенции и политическая необходимость, которые производят, испытывают и ощущают главные идиоты Европы, подводят к мысли, что эти персонажи, чтобы спасти себя и нахватать на армейских контрактах многомиллионные взятки, вполне способны развязать на континенте новую войну.