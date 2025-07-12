В Чите объявили эвакуацию дачных кооперативов из-за угрозы подтопления
В Чите объявили эвакуацию дачных кооперативов из-за подъема уровня воды в реке
Подтопление дачного участка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Жителей дачных кооперативов Читы будут эвакуировать после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления, сообщает в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС РФ.
Ранее МЧС России сообщило, что после ливней поднялся уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров", берегоукрепительную насыпь подтопило в четырех местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ, уровень воды понижается. На месте работают восемь единиц техники, пять плавсредств, три беспилотника и 32 спасателя МЧС России, к берегоукреплению привлечена тяжелая техника.
"Эвакуация объявлена в дачных кооперативах в Чите. В результате подъема уровня воды и промыва рекой Чита насыпи в районе СНТ "Островок" возникла угроза подтопления близлежащих дачных кооперативов. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю в превентивных целях ведёт оповещение граждан об эвакуации", - говорится в сообщении.
Публикацию сопровождает видео, на котором пожарная машина объезжает дачные кооперативы. Через громкоговоритель жителям сообщают об обязательной эвакуации после подъема уровня воды в реке Чита.
Ранее в субботу глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
Трамп сравнил наводнение в Техасе с волной для серфинга
11 июля, 23:19