https://ria.ru/20250712/evakuatsiya-2028735137.html

В Чите объявили эвакуацию дачных кооперативов из-за угрозы подтопления

В Чите объявили эвакуацию дачных кооперативов из-за угрозы подтопления - РИА Новости, 12.07.2025

В Чите объявили эвакуацию дачных кооперативов из-за угрозы подтопления

Жителей дачных кооперативов Читы будут эвакуировать после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:08:00+03:00

2025-07-12T11:08:00+03:00

2025-07-12T11:56:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Жителей дачных кооперативов Читы будут эвакуировать после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления, сообщает в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС РФ. Ранее МЧС России сообщило, что после ливней поднялся уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров", берегоукрепительную насыпь подтопило в четырех местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ, уровень воды понижается. На месте работают восемь единиц техники, пять плавсредств, три беспилотника и 32 спасателя МЧС России, к берегоукреплению привлечена тяжелая техника. "Эвакуация объявлена в дачных кооперативах в Чите. В результате подъема уровня воды и промыва рекой Чита насыпи в районе СНТ "Островок" возникла угроза подтопления близлежащих дачных кооперативов. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю в превентивных целях ведёт оповещение граждан об эвакуации", - говорится в сообщении.Публикацию сопровождает видео, на котором пожарная машина объезжает дачные кооперативы. Через громкоговоритель жителям сообщают об обязательной эвакуации после подъема уровня воды в реке Чита.Ранее в субботу глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.

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Варвара Скокшина

происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)