https://ria.ru/20250712/epshteyn-2028705466.html

СМИ: глава ФБР требует отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна

СМИ: глава ФБР требует отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: глава ФБР требует отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна

Директор ФБР Кэш Патель хочет отставки главы минюста и генпрокурора страны Пэм Бонди на фоне их разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна, Патель также не РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:45:00+03:00

2025-07-12T00:45:00+03:00

2025-07-12T02:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель хочет отставки главы минюста и генпрокурора страны Пэм Бонди на фоне их разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна, Патель также не исключает уход со своего поста вслед за своим заместителем Дэном Бонджино, сообщает издание Daily Wire со ссылкой на источник в минюсте США.Ранее издание Semafor со ссылкой на источники сообщило, что замдиректора ФБР Дэн Бонджино может подать в отставку из-за разногласий с Бонди и своего недовольства тем, что минюст объявил дело фактически закрытым и не обнародовал документы, касающиеся расследования."Источник, близкий к министерству юстиции, сообщил, что Кэш Патель также хочет, чтобы Пэм Бонди ушла, и что он рассмотрит возможность ухода, если Бонджино уйдет. Также есть еще разочарования по поводу других документов, которые Бонди не обнародовала", — написала в соцсети X корреспондент издания в Белом доме Мэри Маргарет Олохан.При этом Белый дом в ответ на просьбу дать комментарии ответил, что "любая попытка посеять раздор в команде (Президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) беспочвенна".ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, в котором утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке выступила с утверждением, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник генпрокурор заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.В 2019 году Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028701900.html

https://ria.ru/20250709/storonniki-2028168922.html

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