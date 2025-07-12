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Эксперт дал советам владельцам самокатов на время жары - РИА Новости, 12.07.2025
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10:35 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/ekspert-2028731670.html
Эксперт дал советам владельцам самокатов на время жары
Эксперт дал советам владельцам самокатов на время жары - РИА Новости, 12.07.2025
Эксперт дал советам владельцам самокатов на время жары
Владельцам электросамокатов стоит уделять особое внимание состоянию батареи в жаркую погоду - например, не стоит заряжать самокат сразу после поездки или... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:35:00+03:00
2025-07-12T10:35:00+03:00
общество
руслан пермяков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владельцам электросамокатов стоит уделять особое внимание состоянию батареи в жаркую погоду - например, не стоит заряжать самокат сразу после поездки или оставлять под солнечными лучами на долгое время, рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. "В жаркую погоду владельцам электросамокатов важно уделять особое внимание состоянию аккумулятора. При температурах выше 30 градусов Цельсия батарея может перегреваться, что снижает ее ресурс и повышает риск неисправностей. Рекомендуется избегать длительного нахождения самоката под прямыми солнечными лучами, особенно во время стоянки. Лучше избегать зарядки сразу после поездки - необходимо дать батарее остыть хотя бы 15–20 минут", - сказал Аверьянов. Он посоветовал хранить устройства в тени или помещении с температурой не выше 25 градусов. Также эксперт рекомендует проверять целостность корпуса батареи и кабелей, чтобы минимизировать риски поломки. "Взрывы аккумуляторов крайне редки и, как правило, связаны с использованием неоригинальных зарядных устройств, повреждением батареи или ее намоканием", - добавил эксперт. Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков уточнил, что перегреву и вздутию подвержены литиевые аккумуляторы. Чаще всего это может произойти из-за прямого солнца, длительной зарядки или интенсивной работы мотора, а также физического повреждения батареи. Еще одной причиной может стать длительное хранение полностью разряженной или заряженной батареи на жаре. Основными опасными "звоночками" являются сильный нагрев аккумулятора даже в состоянии покоя, вздутие и изменение формы батареи, появление химического запаха или запаха гари, необычные звуки - например, шипение. Стоит насторожиться, если самокат не держит заряд или внезапно выключается, добавил эксперт. "Не оставляйте самокат на зарядке без присмотра. Не допускайте попадания воды. Влага при высоких температурах может привести к короткому замыканию. Проводите регулярную диагностику. Осматривайте батарею и электрические соединения минимум раз в месяц летом", - отметил Пермяков.
https://ria.ru/20250712/zhara-2028717768.html
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общество, руслан пермяков
Общество, Руслан Пермяков
Эксперт дал советам владельцам самокатов на время жары

НТИ: электросамокаты не нужно заряжать сразу после поездки в жару

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка катается на самокате
Девушка катается на самокате - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка катается на самокате. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владельцам электросамокатов стоит уделять особое внимание состоянию батареи в жаркую погоду - например, не стоит заряжать самокат сразу после поездки или оставлять под солнечными лучами на долгое время, рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
"В жаркую погоду владельцам электросамокатов важно уделять особое внимание состоянию аккумулятора. При температурах выше 30 градусов Цельсия батарея может перегреваться, что снижает ее ресурс и повышает риск неисправностей. Рекомендуется избегать длительного нахождения самоката под прямыми солнечными лучами, особенно во время стоянки. Лучше избегать зарядки сразу после поездки - необходимо дать батарее остыть хотя бы 15–20 минут", - сказал Аверьянов.
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Он посоветовал хранить устройства в тени или помещении с температурой не выше 25 градусов. Также эксперт рекомендует проверять целостность корпуса батареи и кабелей, чтобы минимизировать риски поломки. "Взрывы аккумуляторов крайне редки и, как правило, связаны с использованием неоригинальных зарядных устройств, повреждением батареи или ее намоканием", - добавил эксперт.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков уточнил, что перегреву и вздутию подвержены литиевые аккумуляторы. Чаще всего это может произойти из-за прямого солнца, длительной зарядки или интенсивной работы мотора, а также физического повреждения батареи. Еще одной причиной может стать длительное хранение полностью разряженной или заряженной батареи на жаре.
Основными опасными "звоночками" являются сильный нагрев аккумулятора даже в состоянии покоя, вздутие и изменение формы батареи, появление химического запаха или запаха гари, необычные звуки - например, шипение. Стоит насторожиться, если самокат не держит заряд или внезапно выключается, добавил эксперт.
"Не оставляйте самокат на зарядке без присмотра. Не допускайте попадания воды. Влага при высоких температурах может привести к короткому замыканию. Проводите регулярную диагностику. Осматривайте батарею и электрические соединения минимум раз в месяц летом", - отметил Пермяков.
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