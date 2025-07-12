https://ria.ru/20250712/eks-analitikdzhonson-2028714718.html

"Что-то не так": состояние Трампа вызвало панику в США

"Что-то не так": состояние Трампа вызвало панику в США - РИА Новости, 12.07.2025

"Что-то не так": состояние Трампа вызвало панику в США

У президента США Дональда Трампа начались возрастные изменения психики, заявил в эфире YouTube-канала Judging freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон со... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T04:54:00+03:00

2025-07-12T04:54:00+03:00

2025-07-12T04:55:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

ларри джонсон

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа начались возрастные изменения психики, заявил в эфире YouTube-канала Judging freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон со ссылкой на источник."Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом", — сказал он.По словам эксперта, все — от поведения на публике до манеры говорить — указывает на серьезное ухудшение когнитивных функций, и американский лидер уже не в состоянии заниматься серозными делами международного значения. Всем понятно, что серьезных сделок с ним не заключить, пояснил аналитик."Он играет в игры. С оружием, с войной на Украине, а Россия над ним смеется", — констатировал Джонсон.В последнее время СМИ сообщают о возможном ухудшении когнитивных способностей Трампа. В начале июля британский таблоид Daily Star писал, что хозяина Белого дома заподозрили в деменции после его ответа на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде.Как уточняло издание, когда у Трампа спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, хозяин Белого дома ответил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028695337.html

https://ria.ru/20250703/tramp-2026842862.html

https://ria.ru/20250712/tramp-2028709880.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)