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В Алтайском крае произошло ДТП, есть погибшие

В Алтайском крае произошло ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 12.07.2025

В Алтайском крае произошло ДТП, есть погибшие

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:33:00+03:00

2025-07-12T14:33:00+03:00

2025-07-12T14:33:00+03:00

происшествия

авто

алтайский край

бийск

белокуриха

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. "Двенадцатого июля в 16.10 (12.10 мск - ред) на федеральной трассе Бийск - Белокуриха, в двух километрах от села Смоленское в сторону города Бийска водитель автомобиля "УАЗ" при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота". В результате ДТП погибли четверо граждан, находящихся в автомобиле "Тойота". Водитель "УАЗ" госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность движения на участке, где произошло столкновение, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка. "Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту ДТП с погибшими в Смоленском районе", - отмечает пресс-служба.

алтайский край

бийск

белокуриха

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происшествия, авто, алтайский край, бийск, белокуриха, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство внутренних дел рф (мвд россии)