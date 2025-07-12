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В Алтайском крае произошло ДТП, есть погибшие
В Алтайском крае произошло ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 12.07.2025
В Алтайском крае произошло ДТП, есть погибшие
Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:33:00+03:00
2025-07-12T14:33:00+03:00
2025-07-12T14:33:00+03:00
происшествия
авто
алтайский край
бийск
белокуриха
ульяновский автомобильный завод (уаз)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. "Двенадцатого июля в 16.10 (12.10 мск - ред) на федеральной трассе Бийск - Белокуриха, в двух километрах от села Смоленское в сторону города Бийска водитель автомобиля "УАЗ" при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота". В результате ДТП погибли четверо граждан, находящихся в автомобиле "Тойота". Водитель "УАЗ" госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность движения на участке, где произошло столкновение, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка. "Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту ДТП с погибшими в Смоленском районе", - отмечает пресс-служба.
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происшествия, авто, алтайский край, бийск, белокуриха, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Алтайский край, Бийск, Белокуриха, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Алтайском крае произошло ДТП, есть погибшие
В Алтайском крае четыре человека погибли в ДТП