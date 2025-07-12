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В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка - РИА Новости, 12.07.2025
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23:27 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка - РИА Новости, 12.07.2025
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка
Питбайк столкнулся с легковым автомобилем при выезде на встречную полосу в Подмосковье, водитель мотоцикла госпитализирован, а несовершеннолетняя пассажирка... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T23:27:00+03:00
2025-07-12T23:27:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Питбайк столкнулся с легковым автомобилем при выезде на встречную полосу в Подмосковье, водитель мотоцикла госпитализирован, а несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Московской области. "Сегодня примерно в 21.30 мск на пятом километре автодороги "Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, а его водитель госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20250712/dtp-2028805041.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка

В Подмосковье питбайк столкнулся с легковой машиной, погибла 17-летняя девушка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Питбайк столкнулся с легковым автомобилем при выезде на встречную полосу в Подмосковье, водитель мотоцикла госпитализирован, а несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Московской области.
«
"Сегодня примерно в 21.30 мск на пятом километре автодороги "Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, а его водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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