https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка - РИА Новости, 12.07.2025
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка
Питбайк столкнулся с легковым автомобилем при выезде на встречную полосу в Подмосковье, водитель мотоцикла госпитализирован, а несовершеннолетняя пассажирка... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T23:27:00+03:00
2025-07-12T23:27:00+03:00
2025-07-12T23:27:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Питбайк столкнулся с легковым автомобилем при выезде на встречную полосу в Подмосковье, водитель мотоцикла госпитализирован, а несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Московской области. "Сегодня примерно в 21.30 мск на пятом километре автодороги "Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, а его водитель госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20250712/dtp-2028805041.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка
В Подмосковье питбайк столкнулся с легковой машиной, погибла 17-летняя девушка