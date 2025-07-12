https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html

В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка

В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка - РИА Новости, 12.07.2025

В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка

Питбайк столкнулся с легковым автомобилем при выезде на встречную полосу в Подмосковье, водитель мотоцикла госпитализирован, а несовершеннолетняя пассажирка... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:27:00+03:00

2025-07-12T23:27:00+03:00

2025-07-12T23:27:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Питбайк столкнулся с легковым автомобилем при выезде на встречную полосу в Подмосковье, водитель мотоцикла госпитализирован, а несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Московской области. "Сегодня примерно в 21.30 мск на пятом километре автодороги "Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, а его водитель госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20250712/dtp-2028805041.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)