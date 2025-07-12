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Девятилетняя девочка погибла в ДТП на Камчатке - РИА Новости, 12.07.2025
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20:13 12.07.2025 (обновлено: 20:22 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/dtp-2028805041.html
Девятилетняя девочка погибла в ДТП на Камчатке
Девятилетняя девочка погибла в ДТП на Камчатке - РИА Новости, 12.07.2025
Девятилетняя девочка погибла в ДТП на Камчатке
Девятилетняя девочка погибла, ещё семеро, в том числе пятеро детей в возрасте от трех до 16 лет, госпитализированы после аварии джипа в Камчатском крае,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:13:00+03:00
2025-07-12T20:22:00+03:00
происшествия
авто
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Девятилетняя девочка погибла, ещё семеро, в том числе пятеро детей в возрасте от трех до 16 лет, госпитализированы после аварии джипа в Камчатском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ГАИ, авария произошла в субботу на 181-м километре автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково: Toyota Land Cruiser занесло на высокой скорости (около 120 километров в час), джип упал на бок. Девять человек ехали на экскурсию в "Соколиный центр". "В результате ДТП погибла девочка девяти лет... Ранения получили: 40-летняя женщина-водитель, 38-летняя женщина-пассажир, 16-летний юноша,... 13-летний подросток, девятилетняя девочка и 14-летний подросток (сидевшие в багажном отделении, на раскладных сидениях - ред.), трехлетний мальчик...(был - ред.) на руках у 18-летней девушки, которая в ДТП не пострадала", - говорится в сообщении. В ГАИ уточнили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности, в том числе и погибшая девятилетняя девочка, которая сидела на переднем сидении на руках у женщины-пассажира. В момент опрокидывания джипа ребёнок получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что за последний год к административной ответственности женщина-водитель не привлекалась, в отношении нее возбудили дело об административном правонарушении, проведении административного расследования по трем статьям КоАП РФ. Также проводится проверка по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
https://ria.ru/20250712/podmoskove-2028802594.html
россия
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происшествия, авто, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, гибдд мвд рф, toyota corolla, камчатка
Происшествия, Авто, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Камчатка
Девятилетняя девочка погибла в ДТП на Камчатке

На Камчатке в ДТП погибла 9-летняя девочка, 2 взрослых и пятеро детей пострадали

© Фото : Госавтоинспекция КамчаткиНа месте ДТП в Камчатском крае
На месте ДТП в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Камчатки
На месте ДТП в Камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Девятилетняя девочка погибла, ещё семеро, в том числе пятеро детей в возрасте от трех до 16 лет, госпитализированы после аварии джипа в Камчатском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ГАИ, авария произошла в субботу на 181-м километре автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково: Toyota Land Cruiser занесло на высокой скорости (около 120 километров в час), джип упал на бок. Девять человек ехали на экскурсию в "Соколиный центр".
«
"В результате ДТП погибла девочка девяти лет... Ранения получили: 40-летняя женщина-водитель, 38-летняя женщина-пассажир, 16-летний юноша,... 13-летний подросток, девятилетняя девочка и 14-летний подросток (сидевшие в багажном отделении, на раскладных сидениях - ред.), трехлетний мальчик...(был - ред.) на руках у 18-летней девушки, которая в ДТП не пострадала", - говорится в сообщении.
В ГАИ уточнили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности, в том числе и погибшая девятилетняя девочка, которая сидела на переднем сидении на руках у женщины-пассажира. В момент опрокидывания джипа ребёнок получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.
Отмечается, что за последний год к административной ответственности женщина-водитель не привлекалась, в отношении нее возбудили дело об административном правонарушении, проведении административного расследования по трем статьям КоАП РФ. Также проводится проверка по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
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ПроисшествияАвтоРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийГИБДД МВД РФToyota CorollaКамчатка
 
 
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