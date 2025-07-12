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Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП - РИА Новости, 12.07.2025
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17:48 12.07.2025 (обновлено: 18:43 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/dtp-2028785402.html
Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП
Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП - РИА Новости, 12.07.2025
Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП
Тимур Мусин, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, объяснил, почему уехал с места происшествия. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:48:00+03:00
2025-07-12T18:43:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Тимур Мусин, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, объяснил, почему уехал с места происшествия. По его словам, он двигался по набережной со скоростью примерно 60-80 километров в час и, обгоняя другую машину, увидел, что едет на красный свет, а по переходу идут люди. Мусин утверждает, что пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать и сбил одного человека.&quot;После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции&quot;, — приводит Telegram-канал прокуратуры Москвы его слова на допросе.Авария на Бережковской набережной произошла накануне вечером. Электромобиль HiPhi Z проехал на красный свет и сбил пешеходов на переходе. Пострадали трое взрослых, из которых двое в тяжелом состоянии, и двое детей. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре его нашли и задержали. Выяснилось, что это 23-летний Тимур Мусин. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. По этой статье Мусину грозит до семи лет лишения свободы.В суде он признал вину. Его отправили под стражу на два месяца.
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353
60
353
60
За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина
За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП

Обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной объяснил, почему уехал с места ДТП

© Фото : Прокуратура МосквыОбвиняемый в ДТП на Бережковской набережной в Москве
Обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной в Москве
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Тимур Мусин, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, объяснил, почему уехал с места происшествия.
По его словам, он двигался по набережной со скоростью примерно 60-80 километров в час и, обгоняя другую машину, увидел, что едет на красный свет, а по переходу идут люди. Мусин утверждает, что пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать и сбил одного человека.
«

"После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции", — приводит Telegram-канал прокуратуры Москвы его слова на допросе.

Авария на Бережковской набережной произошла накануне вечером. Электромобиль HiPhi Z проехал на красный свет и сбил пешеходов на переходе. Пострадали трое взрослых, из которых двое в тяжелом состоянии, и двое детей.
Водитель скрылся с места аварии, но вскоре его нашли и задержали. Выяснилось, что это 23-летний Тимур Мусин. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. По этой статье Мусину грозит до семи лет лишения свободы.
В суде он признал вину. Его отправили под стражу на два месяца.
Автомобиль, сбивший людей на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Опубликовано фото машины, которая сбила людей на набережной в Москве
Вчера, 00:36
 
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