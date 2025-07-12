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Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП

Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП - РИА Новости, 12.07.2025

Водитель, сбивший пешеходов в Москве, объяснил, почему покинул место ДТП

Тимур Мусин, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, объяснил, почему уехал с места происшествия. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:48:00+03:00

2025-07-12T17:48:00+03:00

2025-07-12T18:43:00+03:00

происшествия

авто

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Тимур Мусин, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве, объяснил, почему уехал с места происшествия. По его словам, он двигался по набережной со скоростью примерно 60-80 километров в час и, обгоняя другую машину, увидел, что едет на красный свет, а по переходу идут люди. Мусин утверждает, что пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать и сбил одного человека."После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции", — приводит Telegram-канал прокуратуры Москвы его слова на допросе.Авария на Бережковской набережной произошла накануне вечером. Электромобиль HiPhi Z проехал на красный свет и сбил пешеходов на переходе. Пострадали трое взрослых, из которых двое в тяжелом состоянии, и двое детей. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре его нашли и задержали. Выяснилось, что это 23-летний Тимур Мусин. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. По этой статье Мусину грозит до семи лет лишения свободы.В суде он признал вину. Его отправили под стражу на два месяца.

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За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет. 2025-07-12T17:48 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, россия