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Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу - РИА Новости, 12.07.2025
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16:45 12.07.2025 (обновлено: 17:21 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/dtp-2028772847.html
Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу
Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу - РИА Новости, 12.07.2025
Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной, сообщила прокуратура столицы. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:45:00+03:00
2025-07-12T17:21:00+03:00
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
россия
авто
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной, сообщила прокуратура столицы. &quot;Двадцатитрехлетнему мужчине предъявлено обвинение по пунктам &quot;а, б&quot; части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.Как уточнили в прокуратуре, в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил избрать домашний арест."Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что произошедшее случилось из-за неисправности моего автомобиля", - сказал обвиняемый в ходе допроса, его слова приводятся в сообщении.Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.Позднее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы было опубликовано сообщение о том, что решением Никулинского районного суда Москвы обвиняемый Тимур Мусин заключен под стражу на два месяца.Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУСК РФ, была организована доследственная проверка.
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ДТП на Бережковской набережной в Москве
Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. Водитель задержан. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. По информации Прокуратуры Москвы в ДТП есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, россия, авто
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы, Россия, Авто
Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной

© Фото : Прокуратура МосквыОбвиняемый в ДТП на Бережковской набережной в Москве
Обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной в Москве
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной, сообщила прокуратура столицы.
«

"Двадцатитрехлетнему мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил избрать домашний арест.
«
"Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что произошедшее случилось из-за неисправности моего автомобиля", - сказал обвиняемый в ходе допроса, его слова приводятся в сообщении.
Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.
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Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУСК РФ, была организована доследственная проверка.
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