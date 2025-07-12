https://ria.ru/20250712/dtp-2028730672.html
Следствие попросит арестовать виновника ДТП в Москве
Следствие попросит арестовать виновника ДТП в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
Следствие попросит арестовать виновника ДТП в Москве
Следствие намерено просить суд об аресте водителя иномарки, влетевшей в людей на набережной в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:12:00+03:00
2025-07-12T10:12:00+03:00
2025-07-12T10:22:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следствие намерено просить суд об аресте водителя иномарки, влетевшей в людей на набережной в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Следствие намерено попросить суд об избрании для водителя меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУСК РФ, была организована доследственная проверка.Столичная прокуратура подтвердила, что машиной, влетевшей в людей на Бережковской набережной, управлял 23-летний мужчина, он задержан. В ведомстве добавили, что его действия подлежат квалификации по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ, мужчине, в случае признания его виновным, грозит до семи лет лишения свободы. Там же уточнили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20250712/dtp-2028728986.html
https://ria.ru/20250710/krym-2028445210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Следствие попросит арестовать виновника ДТП в Москве
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на Бережковской набережной в Москве
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следствие намерено просить суд об аресте водителя иномарки, влетевшей в людей на набережной в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Следствие намерено попросить суд об избрании для водителя меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы
сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУСК РФ
, была организована доследственная проверка.
Столичная прокуратура подтвердила, что машиной, влетевшей в людей на Бережковской набережной, управлял 23-летний мужчина, он задержан. В ведомстве добавили, что его действия подлежат квалификации по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ, мужчине, в случае признания его виновным, грозит до семи лет лишения свободы. Там же уточнили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.