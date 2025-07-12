https://ria.ru/20250712/dtp-2028730672.html

Следствие попросит арестовать виновника ДТП в Москве

Следствие попросит арестовать виновника ДТП в Москве - РИА Новости, 12.07.2025

Следствие попросит арестовать виновника ДТП в Москве

Следствие намерено просить суд об аресте водителя иномарки, влетевшей в людей на набережной в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T10:12:00+03:00

2025-07-12T10:12:00+03:00

2025-07-12T10:22:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следствие намерено просить суд об аресте водителя иномарки, влетевшей в людей на набережной в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Следствие намерено попросить суд об избрании для водителя меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУСК РФ, была организована доследственная проверка.Столичная прокуратура подтвердила, что машиной, влетевшей в людей на Бережковской набережной, управлял 23-летний мужчина, он задержан. В ведомстве добавили, что его действия подлежат квалификации по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ, мужчине, в случае признания его виновным, грозит до семи лет лишения свободы. Там же уточнили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250712/dtp-2028728986.html

https://ria.ru/20250710/krym-2028445210.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва