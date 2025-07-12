https://ria.ru/20250712/dtp-2028728986.html

Прокуратура раскрыла подробности о водителе, сбившем людей в Москве

Прокуратура раскрыла подробности о водителе, сбившем людей в Москве - РИА Новости, 12.07.2025

Прокуратура раскрыла подробности о водителе, сбившем людей в Москве

Водитель автомобиля, сбившего пешеходов на Бережковской набережной в Москве, отказался от медосвидетельствования, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:50:00+03:00

2025-07-12T09:50:00+03:00

2025-07-12T15:19:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Водитель автомобиля, сбившего пешеходов на Бережковской набережной в Москве, отказался от медосвидетельствования, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."За рулем автомобиля <...> находился 23-летний мужчина. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался", — говорится в заявлении.В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.Инцидент произошел в пятницу вечером. Водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора, наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали. По предварительным данным, пострадали пять человек, включая двоих детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был нетрезв. Он признал свою вину.

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москва

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет. 2025-07-12T09:50 true PT0M15S

ДТП на Бережковской набережной в Москве Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. Водитель задержан. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. По информации Прокуратуры Москвы в ДТП есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. 2025-07-12T09:50 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия