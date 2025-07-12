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Прокуратура раскрыла подробности о водителе, сбившем людей в Москве
Прокуратура раскрыла подробности о водителе, сбившем людей в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
Прокуратура раскрыла подробности о водителе, сбившем людей в Москве
Водитель автомобиля, сбившего пешеходов на Бережковской набережной в Москве, отказался от медосвидетельствования, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:50:00+03:00
2025-07-12T09:50:00+03:00
2025-07-12T15:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Водитель автомобиля, сбившего пешеходов на Бережковской набережной в Москве, отказался от медосвидетельствования, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."За рулем автомобиля <...> находился 23-летний мужчина. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался", — говорится в заявлении.В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.Инцидент произошел в пятницу вечером. Водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора, наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали. По предварительным данным, пострадали пять человек, включая двоих детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был нетрезв. Он признал свою вину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина
За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет.
2025-07-12T09:50
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ДТП на Бережковской набережной в Москве
Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. Водитель задержан. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. По информации Прокуратуры Москвы в ДТП есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
2025-07-12T09:50
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PT0M28S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Прокуратура раскрыла подробности о водителе, сбившем людей в Москве
Виновник ДТП на набережной в Москве отказался от освидетельствования