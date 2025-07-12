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Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска - РИА Новости, 12.07.2025
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон самолетного типа в районе Дзержинска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:10:00+03:00
2025-07-12T18:10:00+03:00
2025-07-12T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон самолетного типа в районе Дзержинска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ проводят операции по ликвидации вражеских беспилотников в районе Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолётного типа "ВЕКТОР" - дрон-матку для FPV-коптеров", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что запущенный дрон ВСУ планировал осуществить доставку малых ударных дронов для атак по мирному населению Горловки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска
Подразделения ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров ВСУ в ДНР