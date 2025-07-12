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Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 12.07.2025 (обновлено: 18:22 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/dron-2028787506.html
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска - РИА Новости, 12.07.2025
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон самолетного типа в районе Дзержинска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:10:00+03:00
2025-07-12T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон самолетного типа в районе Дзержинска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ проводят операции по ликвидации вражеских беспилотников в районе Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолётного типа "ВЕКТОР" - дрон-матку для FPV-коптеров", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что запущенный дрон ВСУ планировал осуществить доставку малых ударных дронов для атак по мирному населению Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
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в мире, дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска

Подразделения ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Мария Марикян Операторы БПЛА
Операторы БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Операторы БПЛА. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон самолетного типа в районе Дзержинска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
«
"Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ проводят операции по ликвидации вражеских беспилотников в районе Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолётного типа "ВЕКТОР" - дрон-матку для FPV-коптеров", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что запущенный дрон ВСУ планировал осуществить доставку малых ударных дронов для атак по мирному населению Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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