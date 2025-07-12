https://ria.ru/20250712/dron-2028787506.html

Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска

Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска - РИА Новости, 12.07.2025

Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон в районе Дзержинска

Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон самолетного типа в районе Дзержинска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:10:00+03:00

2025-07-12T18:10:00+03:00

2025-07-12T18:22:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Подразделения ФСБ уничтожили украинский дрон самолетного типа в районе Дзержинска в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ проводят операции по ликвидации вражеских беспилотников в районе Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолётного типа "ВЕКТОР" - дрон-матку для FPV-коптеров", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что запущенный дрон ВСУ планировал осуществить доставку малых ударных дронов для атак по мирному населению Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины