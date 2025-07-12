https://ria.ru/20250712/dom-2028749462.html
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом - РИА Новости, 12.07.2025
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом
Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, трех человек спасли, одного ищут, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:10:00+03:00
2025-07-12T14:10:00+03:00
2025-07-12T14:27:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891371980_0:385:2730:1921_1920x0_80_0_0_3249e4dc179d15e0a4ba16353eb237a7.jpg
САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, трех человек спасли, одного ищут, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.По данным ведомства, в 13.40 мск было получено сообщение сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары."По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательной службой Самарской области проведены работы по спасению трех человек (личные данные устанавливаются), поиски одного человека продолжаются. Причина опрокидывания устанавливается", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.На месте происшествия работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250712/chita-2028743362.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891371980_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bb15ca125bc7a0ea70d02711dd69c445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом, трех человек спасли