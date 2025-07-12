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На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом - РИА Новости, 12.07.2025
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14:10 12.07.2025 (обновлено: 14:27 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/dom-2028749462.html
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом - РИА Новости, 12.07.2025
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом
Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, трех человек спасли, одного ищут, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:10:00+03:00
2025-07-12T14:27:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, трех человек спасли, одного ищут, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.По данным ведомства, в 13.40 мск было получено сообщение сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары."По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательной службой Самарской области проведены работы по спасению трех человек (личные данные устанавливаются), поиски одного человека продолжаются. Причина опрокидывания устанавливается", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.На месте происшествия работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250712/chita-2028743362.html
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происшествия, самара, россия, самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область
На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом

На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом, трех человек спасли

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы
Оперативные службы - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы. Архивное фото
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, трех человек спасли, одного ищут, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.
По данным ведомства, в 13.40 мск было получено сообщение сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары.
"По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательной службой Самарской области проведены работы по спасению трех человек (личные данные устанавливаются), поиски одного человека продолжаются. Причина опрокидывания устанавливается", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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