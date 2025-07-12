https://ria.ru/20250712/dom-2028749462.html

На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом

На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом - РИА Новости, 12.07.2025

На Волге под Самарой опрокинулся самодельный плавучий дом

Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, трех человек спасли, одного ищут, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:10:00+03:00

2025-07-12T14:10:00+03:00

2025-07-12T14:27:00+03:00

происшествия

самара

россия

самарская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891371980_0:385:2730:1921_1920x0_80_0_0_3249e4dc179d15e0a4ba16353eb237a7.jpg

САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, трех человек спасли, одного ищут, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.По данным ведомства, в 13.40 мск было получено сообщение сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары."По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательной службой Самарской области проведены работы по спасению трех человек (личные данные устанавливаются), поиски одного человека продолжаются. Причина опрокидывания устанавливается", - говорится в сообщении областного ГУМЧС России.На месте происшествия работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250712/chita-2028743362.html

самара

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, россия, самарская область