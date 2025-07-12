https://ria.ru/20250712/dollar-2028648529.html

Впервые за полвека: доллару готовы подписать приговор

Впервые за полвека: доллару готовы подписать приговор - РИА Новости, 12.07.2025

Впервые за полвека: доллару готовы подписать приговор

Индекс доллара в июне обвалился на 10,7 процента — худшее падение с 1973-го, со времен президента Ричарда Никсона. Аналитики и инвестбанки предрекают... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:02:00+03:00

экономика

сша

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Индекс доллара в июне обвалился на 10,7 процента — худшее падение с 1973-го, со времен президента Ричарда Никсона. Аналитики и инвестбанки предрекают американской денежной единице еще большие потери. Почему так происходит и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Сдал позицииИндекс доллара (DXY) отражает курс доллара к шести основным мировым валютам, в первую очередь — к евро и йене."Рубль в эту шестерку не входит, хотя тут падение тоже есть. Впервые за два года меньше 78", — отмечает экономист, основатель компании "Кредитор" Эльвира Глухова.Тарифы ТрампаАналитики выделяют в связи с этим несколько факторов. Прежде всего — политическая неопределенность вокруг пошлин."Страны с устойчивым торговым профицитом с США традиционно направляли часть излишков обратно в американские активы. Однако теперь рынок учитывает ослабление этого механизма", — поясняет начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы Whitebird Илья Сивопляс.Угрозы Дональда Трампа вызывают ожидаемую реакцию: инвесторы все меньше рассматривают доллар в качестве актива-убежища. И нестабильность может быть долгой, добавляет партнер Capital Lab Евгений Шатов.Внимание на ФРСИнвесторы также опасаются снижения ставок Федеральной резервной системы. Да и вообще беспокоятся за независимость американского регулятора. Рынок ставит на смягчение монетарной политики в 2026-м под руководством нового главы ФРС."Сказываются попытки администрации Трампа ослабить доллар ради поддержки экспорта и ослабления долговой нагрузки. Обслуживать огромный госдолг легче при уменьшенной ставке рефинансирования ФРС", — уточняет Эльвира Глухова.Госдолг и дефицит бюджетаРастущий долг (сейчас — 37 триллионов) и дефицит бюджета (по прогнозу Бюджетного управления конгресса, к концу года — два триллиона) тоже продолжают подрывать доверие к американской валюте.В конгрессе приняли масштабный бюджетно-налоговый пакет Трампа: 3 июля палата представителей одобрила реформу, которая добавит порядка 3,4 триллиона к федеральному долгу за десятилетие."Безусловно, это не увеличивает инвестиционную привлекательность государственных ценных бумаг на международном рынке. Кроме того, ключевой проблемой остается внешнеторговый баланс, а слабый доллар частично ее решает, поскольку поддерживает конкурентоспособность американских товаров. Администрации Трампа такая ситуация удобна", — подчеркивает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.Уходят в другие активыДля экономики США все это чревато разгоном инфляции. Для государств с долларовыми активами — обесцениванием резервов. Для инвесторов — усилением волатильности и потерями при отсутствии хеджирования.В результате мировые ЦБ и инвесторы обращаются к более предсказуемым активам-убежищам. В частности, скупают золото."Уже заметны изменения: сокращение доли доллара управляющими резервами, просьбы иностранных кредиторов к клиентам совершать сделки в альтернативных валютах, таких как китайский юань, углубление диверсификации в пенсионных фондах и у частных инвесторов", — указывает Шатов.По прогнозу Deutsche Bank, в итоге доллар лишится 30-35 процентов стоимости. Дедолларизация и переоценка глобальной роли США в мире ускоряются.

https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027273189.html

https://ria.ru/20250708/tramp-2028023813.html

https://ria.ru/20250616/mask-2023205548.html

https://ria.ru/20250707/brazilija-2027794866.html

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экономика, сша, дональд трамп, федеральная резервная система сша, deutsche bank , доллар, торговые пошлины