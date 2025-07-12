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Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе - РИА Новости, 12.07.2025
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02:17 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/dengi-2028705717.html
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе - РИА Новости, 12.07.2025
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
Банки имеют право поинтересоваться, откуда у клиента-физлица деньги, которые он хочет положить на вклад. Однако делают это они не всегда, рассказала агентству... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:17:00+03:00
2025-07-12T02:17:00+03:00
экономика
татьяна белянчикова
рэу имени г. в. плеханова
вклады
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банки имеют право поинтересоваться, откуда у клиента-физлица деньги, которые он хочет положить на вклад. Однако делают это они не всегда, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, речь идет даже о небольших суммах, если средства и движения по счетам покажутся банку подозрительными.&quot;Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть&quot;, — пояснила она.Проблемы могут возникнуть с необычно большими суммами, при движении по ранее незадействованному счету и т.п. Тогда банк может попросить пояснения. В этом случае нужно предоставить документы о доходе, продаже имущества, наследстве и т.п. Сложнее, если речь идет о подарке. Понадобятся косвенные доказательства, например, если деньги подарены на свадьбу — свидетельство о браке, заключила Белянчикова.
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экономика, татьяна белянчикова, рэу имени г. в. плеханова, вклады
Экономика, Татьяна Белянчикова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

Доцент Белянчикова: банк может поинтересоваться, откуда вкладчик взял деньги

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банки имеют право поинтересоваться, откуда у клиента-физлица деньги, которые он хочет положить на вклад. Однако делают это они не всегда, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, речь идет даже о небольших суммах, если средства и движения по счетам покажутся банку подозрительными.
«

"Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть", — пояснила она.

Проблемы могут возникнуть с необычно большими суммами, при движении по ранее незадействованному счету и т.п. Тогда банк может попросить пояснения. В этом случае нужно предоставить документы о доходе, продаже имущества, наследстве и т.п. Сложнее, если речь идет о подарке. Понадобятся косвенные доказательства, например, если деньги подарены на свадьбу — свидетельство о браке, заключила Белянчикова.
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