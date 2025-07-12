https://ria.ru/20250712/dengi-2028705717.html

Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе - РИА Новости, 12.07.2025

Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

Банки имеют право поинтересоваться, откуда у клиента-физлица деньги, которые он хочет положить на вклад. Однако делают это они не всегда, рассказала агентству... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:17:00+03:00

2025-07-12T02:17:00+03:00

2025-07-12T02:17:00+03:00

экономика

татьяна белянчикова

рэу имени г. в. плеханова

вклады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банки имеют право поинтересоваться, откуда у клиента-физлица деньги, которые он хочет положить на вклад. Однако делают это они не всегда, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, речь идет даже о небольших суммах, если средства и движения по счетам покажутся банку подозрительными."Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть", — пояснила она.Проблемы могут возникнуть с необычно большими суммами, при движении по ранее незадействованному счету и т.п. Тогда банк может попросить пояснения. В этом случае нужно предоставить документы о доходе, продаже имущества, наследстве и т.п. Сложнее, если речь идет о подарке. Понадобятся косвенные доказательства, например, если деньги подарены на свадьбу — свидетельство о браке, заключила Белянчикова.

https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, татьяна белянчикова, рэу имени г. в. плеханова, вклады