https://ria.ru/20250712/dengi-2028705717.html
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе - РИА Новости, 12.07.2025
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
Банки имеют право поинтересоваться, откуда у клиента-физлица деньги, которые он хочет положить на вклад. Однако делают это они не всегда, рассказала агентству... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:17:00+03:00
2025-07-12T02:17:00+03:00
2025-07-12T02:17:00+03:00
экономика
татьяна белянчикова
рэу имени г. в. плеханова
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банки имеют право поинтересоваться, откуда у клиента-физлица деньги, которые он хочет положить на вклад. Однако делают это они не всегда, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, речь идет даже о небольших суммах, если средства и движения по счетам покажутся банку подозрительными."Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть", — пояснила она.Проблемы могут возникнуть с необычно большими суммами, при движении по ранее незадействованному счету и т.п. Тогда банк может попросить пояснения. В этом случае нужно предоставить документы о доходе, продаже имущества, наследстве и т.п. Сложнее, если речь идет о подарке. Понадобятся косвенные доказательства, например, если деньги подарены на свадьбу — свидетельство о браке, заключила Белянчикова.
https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, татьяна белянчикова, рэу имени г. в. плеханова, вклады
Экономика, Татьяна Белянчикова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
Доцент Белянчикова: банк может поинтересоваться, откуда вкладчик взял деньги