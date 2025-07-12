https://ria.ru/20250712/daniya-2028711318.html

Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море, заявил посол России

Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море, заявил посол России - РИА Новости, 12.07.2025

Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море, заявил посол России

Датские власти выступают за наращивание активности НАТО в районе Балтийского моря и укрепление присутствия войск НАТО на территории стран Балтии, заявил в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:21:00+03:00

2025-07-12T03:21:00+03:00

2025-07-12T03:21:00+03:00

дания

россия

балтийское море

владимир барбин

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Датские власти выступают за наращивание активности НАТО в районе Балтийского моря и укрепление присутствия войск НАТО на территории стран Балтии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Развивается формат регионального взаимодействия НАТО с участием североевропейских и балтийских государств, а также ФРГ и Польши. Копенгаген ратует за наращивание военной активности альянса в районе Балтийского моря и укрепление передового присутствия войск НАТО на территории государств Балтии", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что зоной особой ответственности Дании в рамках НАТО является Латвия. Дания командует там многонациональной дивизией "Север" объединенных вооруженных сил НАТО, в составе которой на ротационной основе находится датская батальонная тактическая группа, уточнил Барбин. По словам главы дипмиссии, Дания активно содействовала вступлению, а затем и интеграции Швеции и Финляндии в военные структуры и деятельность НАТО. "В этих целях активно использовался формат оборонного сотрудничества североевропейских стран (NORDEFCO), в котором Дания председательствовала в 2024 году. Была достигнута договоренность, что NORDEFCO будет отныне строиться в соответствии с планами и концепциями НАТО и содействовать укреплению позиций НАТО в Северной Европе", - сказал Барбин. Дипломат добавил, что в настоящее время страны Северной Европы осуществляют совместное оперативное военное планирование, взаимодействуют по вопросам логистики и тыла, сотрудничают в сфере военного производства, а также повышают военную мобильность в рамках развития стратегических коридоров НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027225277.html

https://ria.ru/20250705/daniya-2027265882.html

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россия

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дания, россия, балтийское море, владимир барбин, нато