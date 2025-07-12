https://ria.ru/20250712/chp-2028817168.html

Гроза оставила жителей Новгородской области без света

Гроза оставила жителей Новгородской области без света - РИА Новости, 12.07.2025

Гроза оставила жителей Новгородской области без света

Гроза с градом и шквалистым ветром вновь оставила жителей Новгородской области без электричества, её последствия устраняют 32 бригады энергетиков, сообщает... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:05:00+03:00

2025-07-12T22:05:00+03:00

2025-07-12T22:05:00+03:00

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Гроза с градом и шквалистым ветром вновь оставила жителей Новгородской области без электричества, её последствия устраняют 32 бригады энергетиков, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Как сообщают жители в соцсетях, в некоторых округах области опять отключено электричество. В центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья. Отменены запланированные развлекательные мероприятия. "Регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. Тридцать две бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области... Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев", - говорится в сообщении. Уточняется, что Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" работает в особом режиме. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии.

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происшествия, новгородская область, великий новгород, угроза наводнения в петербурге (2025)