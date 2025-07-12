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Гроза оставила жителей Новгородской области без света - РИА Новости, 12.07.2025
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22:05 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/chp-2028817168.html
Гроза оставила жителей Новгородской области без света
Гроза оставила жителей Новгородской области без света - РИА Новости, 12.07.2025
Гроза оставила жителей Новгородской области без света
Гроза с градом и шквалистым ветром вновь оставила жителей Новгородской области без электричества, её последствия устраняют 32 бригады энергетиков, сообщает... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:05:00+03:00
2025-07-12T22:05:00+03:00
происшествия
новгородская область
великий новгород
угроза наводнения в петербурге (2025)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Гроза с градом и шквалистым ветром вновь оставила жителей Новгородской области без электричества, её последствия устраняют 32 бригады энергетиков, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Как сообщают жители в соцсетях, в некоторых округах области опять отключено электричество. В центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья. Отменены запланированные развлекательные мероприятия. "Регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. Тридцать две бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области... Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев", - говорится в сообщении. Уточняется, что Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" работает в особом режиме. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии.
https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html
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происшествия, новгородская область, великий новгород, угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Гроза оставила жителей Новгородской области без света

В Новгородской области 32 бригады энергетиков устраняют последствия шторма

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Гроза с градом и шквалистым ветром вновь оставила жителей Новгородской области без электричества, её последствия устраняют 32 бригады энергетиков, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад".
Как сообщают жители в соцсетях, в некоторых округах области опять отключено электричество. В центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья. Отменены запланированные развлекательные мероприятия.
"Регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. Тридцать две бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области... Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" работает в особом режиме. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии.
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