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В Вологодской области начали проверку после обрушения моста - РИА Новости, 12.07.2025
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18:38 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/chp-2028790181.html
В Вологодской области начали проверку после обрушения моста
В Вологодской области начали проверку после обрушения моста - РИА Новости, 12.07.2025
В Вологодской области начали проверку после обрушения моста
Прокуратура проводит проверку после обрушения пешеходного моста через реку в Никольском округе Вологодской области, в результате которого пострадали люди,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:38:00+03:00
2025-07-12T18:38:00+03:00
происшествия
вологодская область
юг
вологда
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения пешеходного моста через реку в Никольском округе Вологодской области, в результате которого пострадали люди, сообщает ведомство. "Прокуратурой области организованы проверочные мероприятия по факту инцидента, произошедшего на подвесном мосту через реку Юг в поселке Дуниловский в Никольском округе. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления и лиц, ответственных за содержание мостового сооружения. Ранее пресс-служба губернатора Вологодской области сообщала, что шесть человек пострадали при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Уточнялось, что глава региона Георгий Филимонов взял под личный контроль ситуацию с обрушением моста. Позднее глава округа Дмитрий Мишенев сообщил, что трое пострадавших остаются в центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в Вологду. Два человека находятся под наблюдением в больнице города Никольска. Пять человек, в том числе 13-летняя девочка с ушибами, уже отпущены домой на амбулаторное лечение.
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происшествия, вологодская область, юг, вологда, георгий филимонов
Происшествия, Вологодская область, Юг, Вологда, Георгий Филимонов
В Вологодской области начали проверку после обрушения моста

Прокуратура начала проверку после обрушения моста через реку на Вологодчине

© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской областиВ Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской области
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения пешеходного моста через реку в Никольском округе Вологодской области, в результате которого пострадали люди, сообщает ведомство.
"Прокуратурой области организованы проверочные мероприятия по факту инцидента, произошедшего на подвесном мосту через реку Юг в поселке Дуниловский в Никольском округе. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления и лиц, ответственных за содержание мостового сооружения.
Ранее пресс-служба губернатора Вологодской области сообщала, что шесть человек пострадали при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Уточнялось, что глава региона Георгий Филимонов взял под личный контроль ситуацию с обрушением моста.
Позднее глава округа Дмитрий Мишенев сообщил, что трое пострадавших остаются в центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в Вологду. Два человека находятся под наблюдением в больнице города Никольска. Пять человек, в том числе 13-летняя девочка с ушибами, уже отпущены домой на амбулаторное лечение.
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