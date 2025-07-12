В Вологодской области начали проверку после обрушения моста
Прокуратура начала проверку после обрушения моста через реку на Вологодчине
© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской областиВ Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после обрушения пешеходного моста через реку в Никольском округе Вологодской области, в результате которого пострадали люди, сообщает ведомство.
"Прокуратурой области организованы проверочные мероприятия по факту инцидента, произошедшего на подвесном мосту через реку Юг в поселке Дуниловский в Никольском округе. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления и лиц, ответственных за содержание мостового сооружения.
Ранее пресс-служба губернатора Вологодской области сообщала, что шесть человек пострадали при обрушении подвесного пешеходного моста через реку во время крестного хода в Никольском округе Вологодской области. Уточнялось, что глава региона Георгий Филимонов взял под личный контроль ситуацию с обрушением моста.
Позднее глава округа Дмитрий Мишенев сообщил, что трое пострадавших остаются в центральной районной больнице. Состояние одной пациентки оценивается как тяжёлое, готовится её транспортировка санавиацией в Вологду. Два человека находятся под наблюдением в больнице города Никольска. Пять человек, в том числе 13-летняя девочка с ушибами, уже отпущены домой на амбулаторное лечение.