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В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек - РИА Новости, 12.07.2025
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20:16 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/chita-2028805361.html
В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек
В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек - РИА Новости, 12.07.2025
В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек
Более 20 человек эвакуированы в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 приусадебных участка, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:16:00+03:00
2025-07-12T20:16:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Более 20 человек эвакуированы в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 приусадебных участка, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщило, что после ливней поднялся уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров", берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды в реке, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. &quot;МЧСРоссии сопровождает прохождение гребня волны добегания в Чите. Эвакуирован 21 человек. Всего подтоплено 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.Силы и средства МЧС России рассредоточены по критичным участкам Читы, продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Отмечалось, что вечером за четыре часа уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров. Хотя еще 10 июля он был ниже на 2,94 метра. Мэрия Читы отмечала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
https://ria.ru/20250316/bashkirija-2005379379.html
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происшествия, жилье, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Жилье, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек

МЧС: 21 человек эвакуирован в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 участка

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня в Чите
Последствия сильного ливня в Чите - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Более 20 человек эвакуированы в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 приусадебных участка, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщило, что после ливней поднялся уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров", берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды в реке, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления.
«

"МЧСРоссии сопровождает прохождение гребня волны добегания в Чите. Эвакуирован 21 человек. Всего подтоплено 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Силы и средства МЧС России рассредоточены по критичным участкам Читы, продолжает работу межведомственный оперативный штаб.
Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Отмечалось, что вечером за четыре часа уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров. Хотя еще 10 июля он был ниже на 2,94 метра. Мэрия Читы отмечала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
Спасатели эвакуируют 35 человек с территории термобань в селе в Башкирии, заблокированных из-за перелива воды через мост - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Башкирии из-за половодья эвакуируют 35 человек
16 марта, 21:19
 
ПроисшествияЖильеЧитаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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