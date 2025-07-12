В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек
МЧС: 21 человек эвакуирован в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 участка
Последствия сильного ливня в Чите. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Более 20 человек эвакуированы в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 приусадебных участка, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщило, что после ливней поднялся уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров", берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды в реке, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления.
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"МЧСРоссии сопровождает прохождение гребня волны добегания в Чите. Эвакуирован 21 человек. Всего подтоплено 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Силы и средства МЧС России рассредоточены по критичным участкам Читы, продолжает работу межведомственный оперативный штаб.
Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Отмечалось, что вечером за четыре часа уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров. Хотя еще 10 июля он был ниже на 2,94 метра. Мэрия Читы отмечала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
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