https://ria.ru/20250712/chita-2028805361.html

В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек

В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек - РИА Новости, 12.07.2025

В Чите из зоны паводка эвакуировали более 20 человек

Более 20 человек эвакуированы в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 приусадебных участка, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:16:00+03:00

2025-07-12T20:16:00+03:00

2025-07-12T20:16:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Более 20 человек эвакуированы в Чите из зоны паводка, вода подтопила 203 приусадебных участка, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщило, что после ливней поднялся уровень воды в реке Чита вблизи СНТ "Шишкино-Остров", берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах. Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки, продолжается обход территории СНТ. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды в реке, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. "МЧСРоссии сопровождает прохождение гребня волны добегания в Чите. Эвакуирован 21 человек. Всего подтоплено 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах", - говорится в Telegram-канале ведомства.Силы и средства МЧС России рассредоточены по критичным участкам Читы, продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река в субботу поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Отмечалось, что вечером за четыре часа уровень воды в реке вырос с 343 до 403 сантиметров. Хотя еще 10 июля он был ниже на 2,94 метра. Мэрия Читы отмечала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.

https://ria.ru/20250316/bashkirija-2005379379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)