https://ria.ru/20250712/chita-2028774967.html

В Чите усилили защиту от паводка

В Чите усилили защиту от паводка - РИА Новости, 12.07.2025

В Чите усилили защиту от паводка

Техника дополнительно направлена для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе Забайкальского края на фоне подъема уровня воды в реках после ливней,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:56:00+03:00

2025-07-12T16:56:00+03:00

2025-07-12T16:56:00+03:00

происшествия

чита

читинский район

забайкальский край

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Техника дополнительно направлена для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе Забайкальского края на фоне подъема уровня воды в реках после ливней, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов. Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Мэрия Читы сообщала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. К 18.00 (12.00 мск) уровень воды в реке достиг 343 сантиметра, а еще через два часа поднялся до 383 сантиметров, позже уточняло минприроды региона. "Дополнительную технику привлекли для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе. Сейчас на местах работает первый заместитель губернатора Александр Иванович Костенко", - написал Осипов. Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.

https://ria.ru/20250712/voda-2028763845.html

https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html

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читинский район

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, читинский район, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)