В Чите усилили защиту от паводка
В Чите усилили защиту от паводка из-за подъема воды в реке
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Техника дополнительно направлена для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе Забайкальского края на фоне подъема уровня воды в реках после ливней, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Мэрия Читы сообщала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. К 18.00 (12.00 мск) уровень воды в реке достиг 343 сантиметра, а еще через два часа поднялся до 383 сантиметров, позже уточняло минприроды региона.
"Дополнительную технику привлекли для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе. Сейчас на местах работает первый заместитель губернатора Александр Иванович Костенко", - написал Осипов.
Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.