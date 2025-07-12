Рейтинг@Mail.ru
В Чите усилили защиту от паводка - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/chita-2028774967.html
В Чите усилили защиту от паводка
В Чите усилили защиту от паводка - РИА Новости, 12.07.2025
В Чите усилили защиту от паводка
Техника дополнительно направлена для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе Забайкальского края на фоне подъема уровня воды в реках после ливней,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:56:00+03:00
2025-07-12T16:56:00+03:00
происшествия
чита
читинский район
забайкальский край
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805789920_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_72ba4753945ad6d9255bee2ce0039266.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Техника дополнительно направлена для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе Забайкальского края на фоне подъема уровня воды в реках после ливней, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов. Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Мэрия Читы сообщала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. К 18.00 (12.00 мск) уровень воды в реке достиг 343 сантиметра, а еще через два часа поднялся до 383 сантиметров, позже уточняло минприроды региона. "Дополнительную технику привлекли для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе. Сейчас на местах работает первый заместитель губернатора Александр Иванович Костенко", - написал Осипов. Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
https://ria.ru/20250712/voda-2028763845.html
https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html
чита
читинский район
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805789920_147:0:1135:741_1920x0_80_0_0_8485c97850578d90d3b0e294ff62ac4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, читинский район, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Чита, Читинский район, Забайкальский край, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Чите усилили защиту от паводка

В Чите усилили защиту от паводка из-за подъема воды в реке

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Техника дополнительно направлена для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе Забайкальского края на фоне подъема уровня воды в реках после ливней, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
Ранее краевое минприроды сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Мэрия Читы сообщала, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. К 18.00 (12.00 мск) уровень воды в реке достиг 343 сантиметра, а еще через два часа поднялся до 383 сантиметров, позже уточняло минприроды региона.
Последствия сильного ливня в Чите - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Вода в реке в районе Читы за два часа поднялась еще на 40 сантиметров
Вчера, 15:46
"Дополнительную технику привлекли для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе. Сейчас на местах работает первый заместитель губернатора Александр Иванович Костенко", - написал Осипов.
Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Вильфанд объяснил, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения
5 июля, 00:32
 
ПроисшествияЧитаЧитинский районЗабайкальский крайАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала