https://ria.ru/20250712/chita-2028757944.html

Уровень воды в реке в Чите поднялся до 3,4 метра

Уровень воды в реке в Чите поднялся до 3,4 метра - РИА Новости, 12.07.2025

Уровень воды в реке в Чите поднялся до 3,4 метра

Уровень воды в реке в Чите за несколько часов поднялся еще на 82 сантиметра, достигнув 3,4 метра, следует из свежих данных, которые привело минприроды... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:59:00+03:00

2025-07-12T14:59:00+03:00

2025-07-12T15:04:00+03:00

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028365264_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b93d0be8db6221dab297770db353acdc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке в Чите за несколько часов поднялся еще на 82 сантиметра, достигнув 3,4 метра, следует из свежих данных, которые привело минприроды Забайкалья.Ранее минприроды Забайкалья сообщило, что подъем уровня воды идет в районе Читы, где река поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Мэрия Читы сообщала, что дамба в краевом центре, где в районе города идет подъем уровня воды, в целости, разрушений не наблюдается"По данным гидропостов, на 18.00 (12.00 мск) уровень воды достиг 343 сантиметра... Продолжаются работы по подсыпке грунта", - говорится в сообщении.Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.

https://ria.ru/20250712/vody-2028713947.html

чита

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)