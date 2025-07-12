https://ria.ru/20250712/chita-2028757944.html
Уровень воды в реке в Чите поднялся до 3,4 метра
Уровень воды в реке в Чите поднялся до 3,4 метра - РИА Новости, 12.07.2025
Уровень воды в реке в Чите поднялся до 3,4 метра
Уровень воды в реке в Чите за несколько часов поднялся еще на 82 сантиметра, достигнув 3,4 метра, следует из свежих данных, которые привело минприроды... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:59:00+03:00
2025-07-12T14:59:00+03:00
2025-07-12T15:04:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке в Чите за несколько часов поднялся еще на 82 сантиметра, достигнув 3,4 метра, следует из свежих данных, которые привело минприроды Забайкалья.Ранее минприроды Забайкалья сообщило, что подъем уровня воды идет в районе Читы, где река поднялась до 2,61 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. Мэрия Читы сообщала, что дамба в краевом центре, где в районе города идет подъем уровня воды, в целости, разрушений не наблюдается"По данным гидропостов, на 18.00 (12.00 мск) уровень воды достиг 343 сантиметра... Продолжаются работы по подсыпке грунта", - говорится в сообщении.Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
https://ria.ru/20250712/vody-2028713947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Уровень воды в реке в Чите поднялся до 3,4 метра
Уровень воды в реке в Чите за несколько часов поднялся на 82 см, до 3,4 метра