https://ria.ru/20250712/chita-2028753923.html
В Чите, где идет подъем уровня воды, разрушений дамбы не обнаружили
В Чите, где идет подъем уровня воды, разрушений дамбы не обнаружили - РИА Новости, 12.07.2025
В Чите, где идет подъем уровня воды, разрушений дамбы не обнаружили
Дамба в Чите, где в районе города идёт подъём уровня воды, в целости, разрушений не наблюдается, сообщает мэрия со ссылкой на главу администрации... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:27:00+03:00
2025-07-12T14:27:00+03:00
2025-07-12T14:32:00+03:00
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
угроза наводнения в петербурге (2025)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Дамба в Чите, где в районе города идёт подъём уровня воды, в целости, разрушений не наблюдается, сообщает мэрия со ссылкой на главу администрации Железнодорожного района муниципалитета Алексея Пономарева. Ранее минприроды Забайкалья сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы, где река поднялась до 2,6 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города: закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах, все шандоры и задвижки герметично перекрыты. "Наша дамба в целости, разрушений не наблюдается. Река полноводная, запас высоты около четырех метров", - сказал глава администрации Железнодорожного района Читы Алексей Пономарев, слова которого приводятся в сообщении мэрии. Власти уточняют, что совместно с полицией проводится оповещение жителей об ожидаемом подъеме уровня воды и необходимости подготовить личные документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. Региональный главк МЧС РФ ранее сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды реки, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html
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происшествия, чита, россия, алексей пономарев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Чита, Россия, Алексей Пономарев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Чите, где идет подъем уровня воды, разрушений дамбы не обнаружили
Мэр района муниципалитета Пономарев: дамба в Чите в целости, разрушений нет