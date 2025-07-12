https://ria.ru/20250712/chita-2028743362.html
В реке в районе Читы поднимается уровень воды
В реке в районе Читы поднимается уровень воды - РИА Новости, 12.07.2025
В реке в районе Читы поднимается уровень воды
Подъем уровня воды идет в районе Читы, где река поднялась до 2,6 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города, сообщает в своем Тelegram-канале... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:01:00+03:00
2025-07-12T13:01:00+03:00
2025-07-12T13:01:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028365320_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_58b6be95b1002fc736ba0ab938889ae6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Подъем уровня воды идет в районе Читы, где река поднялась до 2,6 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города, сообщает в своем Тelegram-канале минприроды Забайкальского края. Ранее региональный главк МЧС РФ сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды в реке, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. "Идёт подъем уровня воды в районе города. Показатели достигли отметки 261 сантиметр. На 12.00 (6.00 мск) уровень воды был 194 сантиметра. Для предотвращения подтопления города принято решение о закрытии всех запорных устройств на водоотводящих каналах. В результате все шандоры (специальные затворы) и задвижки герметично перекрыты", - говорится в сообщении ведомства. В краевом минприроды отмечают, что по данным гидропостов, на 16.00 (10.00 мск) в верховье реки уровень воды опустился на 15 сантиметров от пика паводка. В субботу глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.
https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html
https://ria.ru/20250711/tramp-2028699827.html
чита
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028365320_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_18c0dbcf7c9167c8621f6c5bf0e69d7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В реке в районе Читы поднимается уровень воды
Вода в реке в районе Читы поднялась до 2,6 метра