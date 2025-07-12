https://ria.ru/20250712/chita-2028743362.html

В реке в районе Читы поднимается уровень воды

В реке в районе Читы поднимается уровень воды - РИА Новости, 12.07.2025

В реке в районе Читы поднимается уровень воды

Подъем уровня воды идет в районе Читы, где река поднялась до 2,6 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города, сообщает в своем Тelegram-канале... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:01:00+03:00

2025-07-12T13:01:00+03:00

2025-07-12T13:01:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Подъем уровня воды идет в районе Читы, где река поднялась до 2,6 метра, приняты меры для предотвращения подтопления города, сообщает в своем Тelegram-канале минприроды Забайкальского края. Ранее региональный главк МЧС РФ сообщил, что объявлена обязательная эвакуация жителей дачных кооперативов Читы после подъема уровня воды в реке, из-за чего промыло насыпь в районе СНТ "Островок" и возникла угроза подтопления. "Идёт подъем уровня воды в районе города. Показатели достигли отметки 261 сантиметр. На 12.00 (6.00 мск) уровень воды был 194 сантиметра. Для предотвращения подтопления города принято решение о закрытии всех запорных устройств на водоотводящих каналах. В результате все шандоры (специальные затворы) и задвижки герметично перекрыты", - говорится в сообщении ведомства. В краевом минприроды отмечают, что по данным гидропостов, на 16.00 (10.00 мск) в верховье реки уровень воды опустился на 15 сантиметров от пика паводка. В субботу глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, на данный момент подтоплений домов и участков нет. Минприроды региона уточняло, что продолжается мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов, ситуация меняется ежечасно.

https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028699827.html

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Варвара Скокшина

происшествия, чита, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)