https://ria.ru/20250712/chislo-2028778458.html

Число жертв ДТП в Алтайском крае выросло до пяти

Число жертв ДТП в Алтайском крае выросло до пяти - РИА Новости, 12.07.2025

Число жертв ДТП в Алтайском крае выросло до пяти

Число жертв лобового столкновения автомобилей под селом Смоленское Алтайского края выросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:27:00+03:00

2025-07-12T17:27:00+03:00

2025-07-12T17:27:00+03:00

происшествия

алтайский край

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

toyota corolla

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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Число жертв лобового столкновения автомобилей под селом Смоленское Алтайского края выросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. Ранее со ссылкой на МВД сообщалось, что в субботу на федеральной трассе "Бийск-Белокуриха" в двух километрах от села Смоленское водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лобовую с автомобилем Toyota. На месте погибли четыре человека, находящиеся в Toyota. "Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации. В медицинском учреждении от полученных травм скончался водитель УАЗ. Расследование уголовного дела поставлено на контроль начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250712/ljudi-2028742893.html

алтайский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алтайский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla