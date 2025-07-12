https://ria.ru/20250712/chislo-2028778458.html
Число жертв ДТП в Алтайском крае выросло до пяти
Число жертв ДТП в Алтайском крае выросло до пяти - РИА Новости, 12.07.2025
Число жертв ДТП в Алтайском крае выросло до пяти
Число жертв лобового столкновения автомобилей под селом Смоленское Алтайского края выросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:27:00+03:00
2025-07-12T17:27:00+03:00
2025-07-12T17:27:00+03:00
происшествия
алтайский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Число жертв лобового столкновения автомобилей под селом Смоленское Алтайского края выросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. Ранее со ссылкой на МВД сообщалось, что в субботу на федеральной трассе "Бийск-Белокуриха" в двух километрах от села Смоленское водитель автомобиля "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лобовую с автомобилем Toyota. На месте погибли четыре человека, находящиеся в Toyota. "Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации. В медицинском учреждении от полученных травм скончался водитель УАЗ. Расследование уголовного дела поставлено на контроль начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250712/ljudi-2028742893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Алтайский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
Число жертв ДТП в Алтайском крае выросло до пяти
Число жертв лобового столкновения автомобилей в Алтайском крае выросло до пяти