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СМИ: принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом - РИА Новости, 12.07.2025
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02:35 12.07.2025 (обновлено: 02:46 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/britaniya-2028709423.html
СМИ: принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом
СМИ: принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ: принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом
Старший сын наследника британского престола принц Джордж не сможет путешествовать вместе с отцом и остальной семьей из-за традиции, предусматривающей раздельные РИА Новости, 12.07.2025
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Старший сын наследника британского престола принц Джордж не сможет путешествовать вместе с отцом и остальной семьей из-за традиции, предусматривающей раздельные поездки членов королевской семьи по достижении 12-летного возраста, пишет британское издание LADbible Group."Как только второму человеку в очереди на наследование престола исполняется 12 лет, при выполнении любых королевских обязанностей он должен ездить к нынешнему наследнику отдельно, поскольку лица старше 12 лет в очереди на наследование не могут путешествовать вместе", — говорится в материале.Это гарантирует, что в случае трагедии, если один из членов королевской семьи попадет в аварию, другой, предположительно, окажется в безопасности.Согласно традиции британской монархии, второй претендент в очереди на наследование трона с 12 лет должен путешествовать отдельно при выполнении любых королевских обязанностей, чтобы по возможности избежать таких чрезвычайных ситуаций, как авария или покушение.Принц Джордж Уэльский (полное имя — Джордж Александр Луи) — член британской королевской семьи, первый внук короля Карла III и принцессы Дианы, первенец принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин, старший брат Шарлотты и Луи. Двадцать второго июля ему исполнится двенадцать лет.
https://ria.ru/20250624/uilyam-2024985723.html
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СМИ: принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом

LADbible: принцу Джорджу запретят путешествовать с семьей с 12 лет

© AP Photo / Jeff SpicerПринц Джордж Уэльский
Принц Джордж Уэльский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Jeff Spicer
Принц Джордж Уэльский
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Старший сын наследника британского престола принц Джордж не сможет путешествовать вместе с отцом и остальной семьей из-за традиции, предусматривающей раздельные поездки членов королевской семьи по достижении 12-летного возраста, пишет британское издание LADbible Group.
"Как только второму человеку в очереди на наследование престола исполняется 12 лет, при выполнении любых королевских обязанностей он должен ездить к нынешнему наследнику отдельно, поскольку лица старше 12 лет в очереди на наследование не могут путешествовать вместе", — говорится в материале.
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Это гарантирует, что в случае трагедии, если один из членов королевской семьи попадет в аварию, другой, предположительно, окажется в безопасности.
Согласно традиции британской монархии, второй претендент в очереди на наследование трона с 12 лет должен путешествовать отдельно при выполнении любых королевских обязанностей, чтобы по возможности избежать таких чрезвычайных ситуаций, как авария или покушение.
Принц Джордж Уэльский (полное имя — Джордж Александр Луи) — член британской королевской семьи, первый внук короля Карла III и принцессы Дианы, первенец принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин, старший брат Шарлотты и Луи. Двадцать второго июля ему исполнится двенадцать лет.
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