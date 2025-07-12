https://ria.ru/20250712/britanija-2028708437.html

СМИ: Трампу могут отказать в привилегии выступить в парламенте Британии

СМИ: Трампу могут отказать в привилегии выступить в парламенте Британии - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: Трампу могут отказать в привилегии выступить в парламенте Британии

Власти Британии могут отказать американскому президенту Дональду Трампу в привилегии выступить с речью перед британским парламентом в ходе его ожидаемого визита РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:02:00+03:00

2025-07-12T02:02:00+03:00

2025-07-12T02:03:00+03:00

в мире

великобритания

украина

ближний восток

дональд трамп

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Британии могут отказать американскому президенту Дональду Трампу в привилегии выступить с речью перед британским парламентом в ходе его ожидаемого визита в сентябре, однако официальный запрос на предоставление ему такой возможности еще даже не подавался, сообщает телеканал Sky. "Дональду Трампу может быть отказано в чести выступить в парламенте во время его государственного визита в Великобританию в конце этого года, при этом официальный запрос на предоставление ему такой привилегии пока не подавался", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что некоторые депутаты парламента также обратились к спикеру палаты общин Линдси Хойлу с просьбой не допустить выступления Трампа в парламенте из-за ряда его "тревожных комментариев" по международным вопросам, включая Украину и Ближний Восток. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе государственного визита в Британию на этой неделе выступил перед обеими палатами парламента.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001333075.html

великобритания

украина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, ближний восток, дональд трамп, эммануэль макрон