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СМИ: Трампу могут отказать в привилегии выступить в парламенте Британии
СМИ: Трампу могут отказать в привилегии выступить в парламенте Британии - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ: Трампу могут отказать в привилегии выступить в парламенте Британии
Власти Британии могут отказать американскому президенту Дональду Трампу в привилегии выступить с речью перед британским парламентом в ходе его ожидаемого визита РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:02:00+03:00
2025-07-12T02:02:00+03:00
2025-07-12T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Британии могут отказать американскому президенту Дональду Трампу в привилегии выступить с речью перед британским парламентом в ходе его ожидаемого визита в сентябре, однако официальный запрос на предоставление ему такой возможности еще даже не подавался, сообщает телеканал Sky. "Дональду Трампу может быть отказано в чести выступить в парламенте во время его государственного визита в Великобританию в конце этого года, при этом официальный запрос на предоставление ему такой привилегии пока не подавался", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что некоторые депутаты парламента также обратились к спикеру палаты общин Линдси Хойлу с просьбой не допустить выступления Трампа в парламенте из-за ряда его "тревожных комментариев" по международным вопросам, включая Украину и Ближний Восток. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе государственного визита в Британию на этой неделе выступил перед обеими палатами парламента.
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в мире, великобритания, украина, ближний восток, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Великобритания, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
СМИ: Трампу могут отказать в привилегии выступить в парламенте Британии
Sky: Трампу могут отказать в привилегии выступить перед парламентом Британии