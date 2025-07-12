https://ria.ru/20250712/bpla-2028764038.html

На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА

На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025

На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА

Пожары произошли в полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края после падения БПЛА, они уже ликвидированы, пострадавших и разрушений нет, сообщили... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:48:00+03:00

2025-07-12T15:48:00+03:00

2025-07-12T15:48:00+03:00

происшествия

тимашевский район

краснодарский край

динской район

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожары произошли в полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края после падения БПЛА, они уже ликвидированы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе региона. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 10.00 мск до 11.20 мск субботы над Краснодарским краем сбили три украинских беспилотника. "В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, Динском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание стерни на убранном поле около станицы Пластуновской. В Тимашевском районе в станице Незаймановской загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса на площади в три гектара, а в станице Медведовской возгорание в поле локализовали на площади в четыре гектара. Оно также ликвидировано. На всех участках работают специалисты оперативные и специальных служб. На территории региона отменена угроза "Беспилотной опасности".

https://ria.ru/20250712/opasnost-2028720303.html

тимашевский район

краснодарский край

динской район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимашевский район, краснодарский край, динской район, министерство обороны рф (минобороны рф)