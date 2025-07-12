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На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025
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15:48 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/bpla-2028764038.html
На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА
На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025
На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА
Пожары произошли в полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края после падения БПЛА, они уже ликвидированы, пострадавших и разрушений нет, сообщили... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:48:00+03:00
2025-07-12T15:48:00+03:00
происшествия
тимашевский район
краснодарский край
динской район
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожары произошли в полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края после падения БПЛА, они уже ликвидированы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе региона. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 10.00 мск до 11.20 мск субботы над Краснодарским краем сбили три украинских беспилотника. "В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, Динском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание стерни на убранном поле около станицы Пластуновской. В Тимашевском районе в станице Незаймановской загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса на площади в три гектара, а в станице Медведовской возгорание в поле локализовали на площади в четыре гектара. Оно также ликвидировано. На всех участках работают специалисты оперативные и специальных служб. На территории региона отменена угроза "Беспилотной опасности".
https://ria.ru/20250712/opasnost-2028720303.html
тимашевский район
краснодарский край
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происшествия, тимашевский район, краснодарский край, динской район, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимашевский район, Краснодарский край, Динской район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА

В Динском и Тимашевском районах Кубани ликвидировали пожары после падения БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожары произошли в полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края после падения БПЛА, они уже ликвидированы, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе региона.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 10.00 мск до 11.20 мск субботы над Краснодарским краем сбили три украинских беспилотника.
"В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, Динском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание стерни на убранном поле около станицы Пластуновской. В Тимашевском районе в станице Незаймановской загорелось пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса на площади в три гектара, а в станице Медведовской возгорание в поле локализовали на площади в четыре гектара. Оно также ликвидировано.
На всех участках работают специалисты оперативные и специальных служб. На территории региона отменена угроза "Беспилотной опасности".
Алексин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Вчера, 07:30
 
ПроисшествияТимашевский районКраснодарский крайДинской районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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