https://ria.ru/20250712/bpla-2028763581.html

Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ

Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ - РИА Новости, 12.07.2025

Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ

Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости первый вице-президент федерации... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:42:00+03:00

2025-07-12T15:42:00+03:00

2025-07-12T15:43:00+03:00

общество

технологии

россия

москва

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/96/1523939697_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_0d5476e09b37f589d39615de00b9a697.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости первый вице-президент федерации Александр Котов. В субботу в Музее Г.О.Р.А. проходит Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир танков" и БПЛА-фиджитал. Он организован при поддержке гранта мэра Москвы, столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Федерации гонок дронов России и Федерации компьютерного спорта России. Также в рамках мероприятия будет организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией, чтобы подчеркнуть общие исторические ценности народов этих стран и вклад в Победу в Великой Отечественной войне. "Мы будем развивать в нашей федерации адаптивные спортивные дисциплины для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Создавать новые проекты для них, чтобы они соревновались и наравне со здоровыми ребятами, и создавать для них отдельные ивентовые мероприятия", - рассказал Котов. Он отметил, что федерация также будет развивать проект "Профессия героя", направленный на реабилитацию участников специальной военной операции через повышение их квалификации и обучение гражданскому применению беспилотников. "И во взаимодействии с производителями, эксплуатантами БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) предоставлять им новую профессию, направлять на стажировки, чтобы ребята могли там оставаться и уже трудоустраиваться в области гражданского применения. Это востребованная сегодня история, которую мы начинаем реализовывать с этого (2025 - ред.) года", - добавил Котов.

https://ria.ru/20250616/putin-2023210665.html

россия

москва

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, москва, армения