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Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ - РИА Новости, 12.07.2025
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15:42 12.07.2025 (обновлено: 15:43 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/bpla-2028763581.html
Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ
Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ - РИА Новости, 12.07.2025
Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ
Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости первый вице-президент федерации... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:42:00+03:00
2025-07-12T15:43:00+03:00
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости первый вице-президент федерации Александр Котов. В субботу в Музее Г.О.Р.А. проходит Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир танков" и БПЛА-фиджитал. Он организован при поддержке гранта мэра Москвы, столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Федерации гонок дронов России и Федерации компьютерного спорта России. Также в рамках мероприятия будет организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией, чтобы подчеркнуть общие исторические ценности народов этих стран и вклад в Победу в Великой Отечественной войне. "Мы будем развивать в нашей федерации адаптивные спортивные дисциплины для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Создавать новые проекты для них, чтобы они соревновались и наравне со здоровыми ребятами, и создавать для них отдельные ивентовые мероприятия", - рассказал Котов. Он отметил, что федерация также будет развивать проект "Профессия героя", направленный на реабилитацию участников специальной военной операции через повышение их квалификации и обучение гражданскому применению беспилотников. "И во взаимодействии с производителями, эксплуатантами БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) предоставлять им новую профессию, направлять на стажировки, чтобы ребята могли там оставаться и уже трудоустраиваться в области гражданского применения. Это востребованная сегодня история, которую мы начинаем реализовывать с этого (2025 - ред.) года", - добавил Котов.
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общество, технологии, россия, москва, армения
Общество, Технологии, Россия, Москва, Армения
Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ

Котов: Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ

© Pixabay / kirahoffmannКвадрокоптер над полем
Квадрокоптер над полем - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Pixabay / kirahoffmann
Квадрокоптер над полем . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости первый вице-президент федерации Александр Котов.
В субботу в Музее Г.О.Р.А. проходит Московский инклюзивный турнир 2025 "Мир танков" и БПЛА-фиджитал. Он организован при поддержке гранта мэра Москвы, столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Федерации гонок дронов России и Федерации компьютерного спорта России. Также в рамках мероприятия будет организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией, чтобы подчеркнуть общие исторические ценности народов этих стран и вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
"Мы будем развивать в нашей федерации адаптивные спортивные дисциплины для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Создавать новые проекты для них, чтобы они соревновались и наравне со здоровыми ребятами, и создавать для них отдельные ивентовые мероприятия", - рассказал Котов.
Он отметил, что федерация также будет развивать проект "Профессия героя", направленный на реабилитацию участников специальной военной операции через повышение их квалификации и обучение гражданскому применению беспилотников.
"И во взаимодействии с производителями, эксплуатантами БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) предоставлять им новую профессию, направлять на стажировки, чтобы ребята могли там оставаться и уже трудоустраиваться в области гражданского применения. Это востребованная сегодня история, которую мы начинаем реализовывать с этого (2025 - ред.) года", - добавил Котов.
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