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Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия

Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия - РИА Новости, 12.07.2025

Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия

Украинский беспилотник атаковал спорткомплекс "Белгород Арена", когда там проходили занятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:14:00+03:00

2025-07-12T12:14:00+03:00

2025-07-12T15:36:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал спорткомплекс "Белгород Арена", когда там проходили занятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, из-за этого загорелась кровля "Белгород Арены" — спасатели тушат пожар. У второго соцобъекта повредило фасад и остекление.Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.Он добавил, что поручил региональному министру строительства Оксане Козлитиной выехать на место и договорился с Вадимом Клетом, строившим спорткомплекс, что подрядная организация займется восстановлением крыши.По мнению Гладкова, удар по "Белгород Арене" — еще одно доказательство того, что ВСУ намеренно атакуют мирные, гражданские объекты."Задача врага — террор", — заключил глава региона.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также с совестью, историей, русским языком, культурой и памятниками."В Киеве будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства", — добавила она.За предыдущие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 61 беспилотник и 82 снаряда. Пострадали два мирных жителя.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, вячеслав гладков