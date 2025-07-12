Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия
Беспилотник ВСУ ударил по спортивной арене в Белгороде, где проходили занятия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал спорткомплекс "Белгород Арена", когда там проходили занятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, из-за этого загорелась кровля "Белгород Арены" — спасатели тушат пожар. У второго соцобъекта повредило фасад и остекление.
Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.
Он добавил, что поручил региональному министру строительства Оксане Козлитиной выехать на место и договорился с Вадимом Клетом, строившим спорткомплекс, что подрядная организация займется восстановлением крыши.
По мнению Гладкова, удар по "Белгород Арене" — еще одно доказательство того, что ВСУ намеренно атакуют мирные, гражданские объекты.
"Задача врага — террор", — заключил глава региона.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также с совестью, историей, русским языком, культурой и памятниками.
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"В Киеве будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства", — добавила она.
За предыдущие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 61 беспилотник и 82 снаряда. Пострадали два мирных жителя.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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11 июля, 14:07