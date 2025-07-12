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Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия - РИА Новости, 12.07.2025
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12:14 12.07.2025 (обновлено: 15:36 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/bpla-2028739166.html
Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия
Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия - РИА Новости, 12.07.2025
Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия
Украинский беспилотник атаковал спорткомплекс "Белгород Арена", когда там проходили занятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:14:00+03:00
2025-07-12T15:36:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал спорткомплекс "Белгород Арена", когда там проходили занятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, из-за этого загорелась кровля "Белгород Арены" — спасатели тушат пожар. У второго соцобъекта повредило фасад и остекление.Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.Он добавил, что поручил региональному министру строительства Оксане Козлитиной выехать на место и договорился с Вадимом Клетом, строившим спорткомплекс, что подрядная организация займется восстановлением крыши.По мнению Гладкова, удар по "Белгород Арене" — еще одно доказательство того, что ВСУ намеренно атакуют мирные, гражданские объекты."Задача врага — террор", — заключил глава региона.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также с совестью, историей, русским языком, культурой и памятниками."В Киеве будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства", — добавила она.За предыдущие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 61 беспилотник и 82 снаряда. Пострадали два мирных жителя.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250711/belgorod-2028662836.html
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия

Беспилотник ВСУ ударил по спортивной арене в Белгороде, где проходили занятия

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия удара БПЛА по "Белгород Арене"
Последствия удара БПЛА по Белгород Арене - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия удара БПЛА по "Белгород Арене"
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал спорткомплекс "Белгород Арена", когда там проходили занятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия", — написал он в Telegram-канале.
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По словам губернатора, из-за этого загорелась кровля "Белгород Арены" — спасатели тушат пожар. У второго соцобъекта повредило фасад и остекление.
Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.
Он добавил, что поручил региональному министру строительства Оксане Козлитиной выехать на место и договорился с Вадимом Клетом, строившим спорткомплекс, что подрядная организация займется восстановлением крыши.
По мнению Гладкова, удар по "Белгород Арене" — еще одно доказательство того, что ВСУ намеренно атакуют мирные, гражданские объекты.
"Задача врага — террор", — заключил глава региона.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также с совестью, историей, русским языком, культурой и памятниками.
«
"В Киеве будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства", — добавила она.
За предыдущие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 61 беспилотник и 82 снаряда. Пострадали два мирных жителя.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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