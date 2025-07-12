ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 60 БПЛА за сутки
Осколки БПЛА. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 61 беспилотником, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале глава региона опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 11 июля. По его данным, атакам подверглись 28 населенных пунктов. Было выпущено 82 снаряда и сбиты 14 дронов. За отчетный период повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, объект связи, два коммерческих объекта и шесть транспортных средств.
"В Краснояружском районе… выпущен 51 боеприпас в ходе девяти обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено два боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников… В больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля", - написал Гладков.
По словам губернатора, над Алексеевским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. Город Белгород подвергся атакам двух беспилотников. По Белгородскому району нанесены удары двумя дронами. В Борисовском районе три населенных пункта атакованы каждый одним БПЛА. В Валуйском округе совершены атаки четырьмя беспилотниками. В Волоконовском районе поселок Малиново подвергся атаке FPV-дрона. В Грайворонском округе семь сел подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 беспилотников, ранена женщина. Ракитянский район атакован одним беспилотником.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.