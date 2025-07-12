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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025
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11:50 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/bpla-2028737045.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 61 беспилотником, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:50:00+03:00
2025-07-12T11:50:00+03:00
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 61 беспилотником, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале глава региона опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 11 июля. По его данным, атакам подверглись 28 населенных пунктов. Было выпущено 82 снаряда и сбиты 14 дронов. За отчетный период повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, объект связи, два коммерческих объекта и шесть транспортных средств. "В Краснояружском районе… выпущен 51 боеприпас в ходе девяти обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено два боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников… В больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля", - написал Гладков. По словам губернатора, над Алексеевским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. Город Белгород подвергся атакам двух беспилотников. По Белгородскому району нанесены удары двумя дронами. В Борисовском районе три населенных пункта атакованы каждый одним БПЛА. В Валуйском округе совершены атаки четырьмя беспилотниками. В Волоконовском районе поселок Малиново подвергся атаке FPV-дрона. В Грайворонском округе семь сел подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 беспилотников, ранена женщина. Ракитянский район атакован одним беспилотником. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 60 БПЛА за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки БПЛА. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 61 беспилотником, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале глава региона опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 11 июля. По его данным, атакам подверглись 28 населенных пунктов. Было выпущено 82 снаряда и сбиты 14 дронов. За отчетный период повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, объект связи, два коммерческих объекта и шесть транспортных средств.
"В Краснояружском районе… выпущен 51 боеприпас в ходе девяти обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено два боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников… В больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля", - написал Гладков.
По словам губернатора, над Алексеевским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. Город Белгород подвергся атакам двух беспилотников. По Белгородскому району нанесены удары двумя дронами. В Борисовском районе три населенных пункта атакованы каждый одним БПЛА. В Валуйском округе совершены атаки четырьмя беспилотниками. В Волоконовском районе поселок Малиново подвергся атаке FPV-дрона. В Грайворонском округе семь сел подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 беспилотников, ранена женщина. Ракитянский район атакован одним беспилотником.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Белгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
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