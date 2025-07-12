https://ria.ru/20250712/bpla-2028737045.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 61 беспилотником, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:50:00+03:00

2025-07-12T11:50:00+03:00

2025-07-12T11:50:00+03:00

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 61 беспилотником, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале глава региона опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 11 июля. По его данным, атакам подверглись 28 населенных пунктов. Было выпущено 82 снаряда и сбиты 14 дронов. За отчетный период повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, объект связи, два коммерческих объекта и шесть транспортных средств. "В Краснояружском районе… выпущен 51 боеприпас в ходе девяти обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено два боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников… В больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля", - написал Гладков. По словам губернатора, над Алексеевским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. Город Белгород подвергся атакам двух беспилотников. По Белгородскому району нанесены удары двумя дронами. В Борисовском районе три населенных пункта атакованы каждый одним БПЛА. В Валуйском округе совершены атаки четырьмя беспилотниками. В Волоконовском районе поселок Малиново подвергся атаке FPV-дрона. В Грайворонском округе семь сел подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 беспилотников, ранена женщина. Ракитянский район атакован одним беспилотником. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250711/putin-2028564796.html

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