Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/bpla-2028730563.html
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском - РИА Новости, 12.07.2025
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском
Беспилотник ВСУ силы ПВО сбили над Луганском, пострадавших нет, сообщается в субботу в Telegram-канале в правительстве ЛНР. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:10:00+03:00
2025-07-12T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ЛУГАНСК, 12 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ силы ПВО сбили над Луганском, пострадавших нет, сообщается в субботу в Telegram-канале в правительстве ЛНР. "В Луганске рано утром силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Обломки БПЛА самолетного типа рухнули на краю города в восточной его части, вдали от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском

ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 12 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ силы ПВО сбили над Луганском, пострадавших нет, сообщается в субботу в Telegram-канале в правительстве ЛНР.
Луганске рано утром силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Обломки БПЛА самолетного типа рухнули на краю города в восточной его части, вдали от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала