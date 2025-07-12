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ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском - РИА Новости, 12.07.2025
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском
Беспилотник ВСУ силы ПВО сбили над Луганском, пострадавших нет, сообщается в субботу в Telegram-канале в правительстве ЛНР. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:10:00+03:00
2025-07-12T10:10:00+03:00
2025-07-12T10:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 12 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ силы ПВО сбили над Луганском, пострадавших нет, сообщается в субботу в Telegram-канале в правительстве ЛНР. "В Луганске рано утром силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Обломки БПЛА самолетного типа рухнули на краю города в восточной его части, вдали от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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в мире, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском
ПВО сбила украинский БПЛА над Луганском, пострадавших и разрушений нет