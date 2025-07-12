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ПВО ночью сбила 33 беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025
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08:19 12.07.2025 (обновлено: 08:56 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/bpla-2028722327.html
ПВО ночью сбила 33 беспилотника
ПВО ночью сбила 33 беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025
ПВО ночью сбила 33 беспилотника
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:19:00+03:00
2025-07-12T08:56:00+03:00
безопасность
черное море
брянская область
республика крым
курская область
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ростовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Так, российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028707104.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, черное море, брянская область, республика крым, курская область, воронежская область, ростовская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Черное море, Брянская область, Республика Крым, Курская область, Воронежская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины

ПВО ночью сбила 33 беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Вчера, 01:26
Так, российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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БезопасностьЧерное мореБрянская областьРеспублика КрымКурская областьВоронежская областьРостовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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