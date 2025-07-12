ПВО ночью сбила 33 беспилотника
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Так, российские бойцы сбили:
- 16 БПЛА — над Брянской областью;
- пять — над акваторией Черного моря;
- четыре — над Крымом;
- три — над Ростовской областью;
- два — над Курской;
- по одному— над Краснодарским краем, Воронежской областью и акваторией Азовского моря.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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