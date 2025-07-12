https://ria.ru/20250712/bpla-2028722327.html

ПВО ночью сбила 33 беспилотника

ПВО ночью сбила 33 беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025

ПВО ночью сбила 33 беспилотника

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:19:00+03:00

2025-07-12T08:19:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Так, российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028707104.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

брянская область

республика крым

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, черное море, брянская область, республика крым, курская область, воронежская область, ростовская область, вооруженные силы украины