https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028760358.html
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках - РИА Новости, 12.07.2025
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках
Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью, один - над Ставропольским краем, еще один - над Азовским морем, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:19:00+03:00
2025-07-12T15:19:00+03:00
2025-07-12T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью, один - над Ставропольским краем, еще один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого июля 2025 года в период с 12.00 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Белгородской области, один - над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ставропольского края", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250712/bpla-2028739166.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках
Под Белгородом, в Ставропольском крае и над Азовским морем сбили восемь БПЛА