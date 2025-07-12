https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028760358.html

Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках

Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках - РИА Новости, 12.07.2025

Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках

Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью, один - над Ставропольским краем, еще один - над Азовским морем, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:19:00+03:00

2025-07-12T15:19:00+03:00

2025-07-12T15:23:00+03:00

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью, один - над Ставропольским краем, еще один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого июля 2025 года в период с 12.00 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Белгородской области, один - над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ставропольского края", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250712/bpla-2028739166.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность