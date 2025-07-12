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Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках - РИА Новости, 12.07.2025
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15:19 12.07.2025 (обновлено: 15:23 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028760358.html
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках - РИА Новости, 12.07.2025
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках
Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью, один - над Ставропольским краем, еще один - над Азовским морем, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:19:00+03:00
2025-07-12T15:23:00+03:00
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью, один - над Ставропольским краем, еще один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого июля 2025 года в период с 12.00 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Белгородской области, один - над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ставропольского края", - говорится в сводке министерства.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Минобороны сообщило о восьми сбитых беспилотниках

Под Белгородом, в Ставропольском крае и над Азовским морем сбили восемь БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью, один - над Ставропольским краем, еще один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого июля 2025 года в период с 12.00 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Белгородской области, один - над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ставропольского края", - говорится в сводке министерства.
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