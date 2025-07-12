https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028741875.html

Минобороны сообщило о восьми сбитых украинских беспилотниках

Минобороны сообщило о восьми сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 12.07.2025

Минобороны сообщило о восьми сбитых украинских беспилотниках

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, три - над Краснодарским краем и один - над Азовским морем, сообщили РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:40:00+03:00

2025-07-12T12:40:00+03:00

2025-07-12T12:41:00+03:00

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, три - над Краснодарским краем и один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого июля 2025 года в период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области, три – над территорией Краснодарского края и один над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность