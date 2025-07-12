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"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
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01:26 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028707104.html
"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО
"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО
Россия успешно подавляет противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T01:26:00+03:00
2025-07-12T01:26:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия успешно подавляет противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung."Россия добивается все больших успехов, наращивая свои рои беспилотников", — говорится в публикации.По словам автора статьи, киевскому режиму становится все сложнее противодействовать российским системам, в которых постоянно применяют новые технологии. В последнее время украинское командование предоставляет неточные данные о случаях противодействия БПЛА, что только подтверждает серьезность ситуации, поясняет газета."(Российские беспилотники. — Прим. Ред.) Оснащены более мощными двигателями, улучшенной навигацией и менее уязвимыми антеннами. Кроме того, русские летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств ПВО, таких как пулеметы", — предупреждает NZZ.В начале июля журнал Spiegel утверждал, что ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью.По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028702252.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО

NZZ: Россия успешно подавляет ПВО ВСУ с помощью беспилотных систем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия успешно подавляет противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
«
"Россия добивается все больших успехов, наращивая свои рои беспилотников", — говорится в публикации.
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По словам автора статьи, киевскому режиму становится все сложнее противодействовать российским системам, в которых постоянно применяют новые технологии. В последнее время украинское командование предоставляет неточные данные о случаях противодействия БПЛА, что только подтверждает серьезность ситуации, поясняет газета.
"(Российские беспилотники. — Прим. Ред.) Оснащены более мощными двигателями, улучшенной навигацией и менее уязвимыми антеннами. Кроме того, русские летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств ПВО, таких как пулеметы", — предупреждает NZZ.
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В начале июля журнал Spiegel утверждал, что ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью.
По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив.
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