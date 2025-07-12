https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028707104.html

"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО

"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025

"Серьезная ситуация": СМИ сообщили о катастрофе в зоне СВО

Россия успешно подавляет противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:26:00+03:00

2025-07-12T01:26:00+03:00

2025-07-12T01:26:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия успешно подавляет противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung."Россия добивается все больших успехов, наращивая свои рои беспилотников", — говорится в публикации.По словам автора статьи, киевскому режиму становится все сложнее противодействовать российским системам, в которых постоянно применяют новые технологии. В последнее время украинское командование предоставляет неточные данные о случаях противодействия БПЛА, что только подтверждает серьезность ситуации, поясняет газета."(Российские беспилотники. — Прим. Ред.) Оснащены более мощными двигателями, улучшенной навигацией и менее уязвимыми антеннами. Кроме того, русские летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств ПВО, таких как пулеметы", — предупреждает NZZ.В начале июля журнал Spiegel утверждал, что ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью.По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028702252.html

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028457700.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины