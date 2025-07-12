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ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 12.07.2025 (обновлено: 07:05 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/bespilotnik-2028719342.html
ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области - РИА Новости, 12.07.2025
ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области
ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает врио губернатора Юрий... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:00:00+03:00
2025-07-12T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе", - написал он в Telegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, отметил Слюсарь.
https://ria.ru/20250712/milyaev-2028719236.html
ростовская область
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ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Юрий Слюсарь
ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе", - написал он в Telegram-канале.
Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, отметил Слюсарь.
Алексин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМиллеровский районЮрий Слюсарь
 
 
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