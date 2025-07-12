https://ria.ru/20250712/bespilotnik-2028719342.html

ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области

ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области - РИА Новости, 12.07.2025

ПВО ночью уничтожила беспилотник в Ростовской области

ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает врио губернатора Юрий... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T07:00:00+03:00

2025-07-12T07:00:00+03:00

2025-07-12T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

миллеровский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО отразила ночью атаку в Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе", - написал он в Telegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, отметил Слюсарь.

https://ria.ru/20250712/milyaev-2028719236.html

ростовская область

миллеровский район

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ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь