https://ria.ru/20250712/belorussija-2028806933.html

В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром

В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром - РИА Новости, 12.07.2025

В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром

Ураганным ветром в Белоруссии повреждено почти две тысяч гектаров леса, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Андрей Карась. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:28:00+03:00

2025-07-12T20:28:00+03:00

2025-07-12T20:39:00+03:00

происшествия

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МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Ураганным ветром в Белоруссии повреждено почти две тысяч гектаров леса, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Андрей Карась. "Ураганными ветрами было повреждено порядка 1940 гектаров, по предварительным данным на сегодняшний день. Наиболее пострадала Могилевская область, 1800 гектаров", - сказал Карась в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале министерства.Он сообщил, что лесхозы приступили к более детальному определению объема необходимых сплошных санитарных рубок. "Конечно же, Могилевский лесхоз больше всего пострадал - 1240 гектаров, по предварительным данным", - сказал первый замминистра. По его словам, соседние лесхозы прислали свои бригады для оказания помощи в устранении последствий сильного ветра, разборе буреломов. "По всей области работают порядка 60 единиц техники и 400 человек", - сказал Карась. В ночь на 10 июля гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии, падению деревьев и повреждению зданий в Витебской и Могилевской областях. В Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина и пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения, они госпитализированы. В четверг непогода переместилась в другие регионы, на большей части территории республики сохранялась сложная погодная обстановка. Сильные ливни со шквалистым ветром, достигающим 24 метров в секунду, стали причиной новых разрушений.

https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html

https://ria.ru/20250707/peterburg-2027642682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белоруссия, могилевская область, могилев