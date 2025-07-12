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В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром - РИА Новости, 12.07.2025
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20:28 12.07.2025 (обновлено: 20:39 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/belorussija-2028806933.html
В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром
В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром - РИА Новости, 12.07.2025
В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром
Ураганным ветром в Белоруссии повреждено почти две тысяч гектаров леса, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Андрей Карась. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:28:00+03:00
2025-07-12T20:39:00+03:00
происшествия
белоруссия
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МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Ураганным ветром в Белоруссии повреждено почти две тысяч гектаров леса, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Андрей Карась. &quot;Ураганными ветрами было повреждено порядка 1940 гектаров, по предварительным данным на сегодняшний день. Наиболее пострадала Могилевская область, 1800 гектаров&quot;, - сказал Карась в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале министерства.Он сообщил, что лесхозы приступили к более детальному определению объема необходимых сплошных санитарных рубок. "Конечно же, Могилевский лесхоз больше всего пострадал - 1240 гектаров, по предварительным данным", - сказал первый замминистра. По его словам, соседние лесхозы прислали свои бригады для оказания помощи в устранении последствий сильного ветра, разборе буреломов. "По всей области работают порядка 60 единиц техники и 400 человек", - сказал Карась. В ночь на 10 июля гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии, падению деревьев и повреждению зданий в Витебской и Могилевской областях. В Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина и пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения, они госпитализированы. В четверг непогода переместилась в другие регионы, на большей части территории республики сохранялась сложная погодная обстановка. Сильные ливни со шквалистым ветром, достигающим 24 метров в секунду, стали причиной новых разрушений.
https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027642682.html
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происшествия, белоруссия, могилевская область, могилев
Происшествия, Белоруссия, Могилевская область, Могилев
В Белоруссии оценили ущерб, нанесенный лесу ураганным ветром

Минлесхоз Белоруссии: сильным ветром повреждено почти две тысячи гектаров леса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоваленные деревья в лесу
Поваленные деревья в лесу - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Поваленные деревья в лесу. Архивное фото
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МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Ураганным ветром в Белоруссии повреждено почти две тысяч гектаров леса, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Андрей Карась.
«

"Ураганными ветрами было повреждено порядка 1940 гектаров, по предварительным данным на сегодняшний день. Наиболее пострадала Могилевская область, 1800 гектаров", - сказал Карась в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале министерства.

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Он сообщил, что лесхозы приступили к более детальному определению объема необходимых сплошных санитарных рубок.
«
"Конечно же, Могилевский лесхоз больше всего пострадал - 1240 гектаров, по предварительным данным", - сказал первый замминистра.
По его словам, соседние лесхозы прислали свои бригады для оказания помощи в устранении последствий сильного ветра, разборе буреломов.
"По всей области работают порядка 60 единиц техники и 400 человек", - сказал Карась.
В ночь на 10 июля гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии, падению деревьев и повреждению зданий в Витебской и Могилевской областях. В Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина и пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения, они госпитализированы.
В четверг непогода переместилась в другие регионы, на большей части территории республики сохранялась сложная погодная обстановка. Сильные ливни со шквалистым ветром, достигающим 24 метров в секунду, стали причиной новых разрушений.
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