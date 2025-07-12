https://ria.ru/20250712/belgorod-2028801976.html

Украинский беспилотник атаковал спортивный комплекс в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал спортивный комплекс в Белгороде - РИА Новости, 12.07.2025

Украинский беспилотник атаковал спортивный комплекс в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал в Белгороде ещё один гражданский объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:47:00+03:00

2025-07-12T19:47:00+03:00

2025-07-12T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал в Белгороде ещё один гражданский объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, согласно опубликованному им видео, повреждено здание спорткомплекса "Космос". Ранее в субботу губернатор рассказал, что беспилотник ВСУ нанес удар по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших, по предварительным данным, нет. Позже Белгород вновь попал под удар ВСУ. В результате атаки беспилотника на многоквартирный дом была ранена женщина. "В Белгороде беспилотник атаковал ещё один мирный гражданский объект. Повреждена кровля здания. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков. На опубликованном главой региона видео запечатлен момент, когда беспилотник врезается в крышу здания дворца спорта "Космос", расположенного в районе Харьковской горы в Белгороде. В непосредственной близости от этого места находится гипермаркет "Линия".

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

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Наталья Макарова

белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины