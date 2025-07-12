Украинский беспилотник атаковал спортивный комплекс в Белгороде
Гладков: дрон ВСУ атаковал в Белгороде спорткомплекс "Космос", повреждена кровля
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал в Белгороде ещё один гражданский объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, согласно опубликованному им видео, повреждено здание спорткомплекса "Космос".
Ранее в субботу губернатор рассказал, что беспилотник ВСУ нанес удар по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших, по предварительным данным, нет. Позже Белгород вновь попал под удар ВСУ. В результате атаки беспилотника на многоквартирный дом была ранена женщина.
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"В Белгороде беспилотник атаковал ещё один мирный гражданский объект. Повреждена кровля здания. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков.
На опубликованном главой региона видео запечатлен момент, когда беспилотник врезается в крышу здания дворца спорта "Космос", расположенного в районе Харьковской горы в Белгороде. В непосредственной близости от этого места находится гипермаркет "Линия".