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Российский посол раскритиковал курс НАТО на милитаризацию Балтийского моря - РИА Новости, 12.07.2025
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08:07 12.07.2025 (обновлено: 08:09 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/baltika-2028721805.html
Российский посол раскритиковал курс НАТО на милитаризацию Балтийского моря
Российский посол раскритиковал курс НАТО на милитаризацию Балтийского моря - РИА Новости, 12.07.2025
Российский посол раскритиковал курс НАТО на милитаризацию Балтийского моря
Балтийское море останется общим пространством для всех государств региона, что бы себе ни "нафантазировали" страны НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:07:00+03:00
2025-07-12T08:09:00+03:00
дания
россия
балтийское море
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Балтийское море останется общим пространством для всех государств региона, что бы себе ни "нафантазировали" страны НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин."Что бы страны альянса себе ни нафантазировали, Балтийское море было, остается и будет общим пространством для всех без исключения государств региона", - сказал глава дипмиссии.По словам посла, выбранный Данией и странами НАТО курс на милитаризацию района Балтийского моря является тупиковым. Барбин подчеркнул, что рост военных приготовлений и военной активности не отодвигает, а увеличивает опасность возникновения конфликта, особенно в условиях отсутствия прямого диалога и взаимного доверия между Россией и НАТО."Международное право гарантирует свободу судоходства в Балтийском море за пределами территориальных морей прибрежных государств и беспрепятственный проход через проливы", - добавил глава дипмиссии.Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250711/nato-2028621272.html
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дания, россия, балтийское море, нато, в мире
Дания, Россия, Балтийское море, НАТО, В мире
Российский посол раскритиковал курс НАТО на милитаризацию Балтийского моря

Посол Барбин назвал курс НАТО на милитаризацию Балтийского моря тупиковым

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoКорабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025 - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Балтийское море останется общим пространством для всех государств региона, что бы себе ни "нафантазировали" страны НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Что бы страны альянса себе ни нафантазировали, Балтийское море было, остается и будет общим пространством для всех без исключения государств региона", - сказал глава дипмиссии.
Российские солдаты - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
На фоне мощи России НАТО очень важно наращивать потенциал, заявили в США
11 июля, 17:17
По словам посла, выбранный Данией и странами НАТО курс на милитаризацию района Балтийского моря является тупиковым. Барбин подчеркнул, что рост военных приготовлений и военной активности не отодвигает, а увеличивает опасность возникновения конфликта, особенно в условиях отсутствия прямого диалога и взаимного доверия между Россией и НАТО.
"Международное право гарантирует свободу судоходства в Балтийском море за пределами территориальных морей прибрежных государств и беспрепятственный проход через проливы", - добавил глава дипмиссии.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов
11 июля, 15:28
 
ДанияРоссияБалтийское мореНАТОВ мире
 
 
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