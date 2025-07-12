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В Белгороде женщина ранена при атаке ВСУ на жилой дом
В Белгороде женщина ранена при атаке ВСУ на жилой дом - РИА Новости, 12.07.2025
В Белгороде женщина ранена при атаке ВСУ на жилой дом
Женщина ранена в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:22:00+03:00
2025-07-12T17:22:00+03:00
2025-07-12T17:57:00+03:00
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород вновь под ударом ВСУ. В результате атаки вражеского беспилотника на многоквартирный дом ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от детонации в доме повреждены окна и фасад. Оперативные службы работают на месте.Ранее в субботу губернатор рассказал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших, предварительно, нет.
https://ria.ru/20250712/udar-2028773054.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгороде женщина ранена при атаке ВСУ на жилой дом
В Белгороде женщина ранена из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом