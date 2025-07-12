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Суд в Москве вынес решение об аресте предпринимателя из Алжира - РИА Новости, 12.07.2025
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15:53 12.07.2025 (обновлено: 16:02 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/arest-2028764612.html
Суд в Москве вынес решение об аресте предпринимателя из Алжира
Суд в Москве вынес решение об аресте предпринимателя из Алжира - РИА Новости, 12.07.2025
Суд в Москве вынес решение об аресте предпринимателя из Алжира
Суд в Москве вынес решение об аресте уроженца Алжира, предпринимателя Абделькадера Урради, ранее объявленного в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:53:00+03:00
2025-07-12T16:02:00+03:00
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алжир (провинция)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд в Москве вынес решение об аресте уроженца Алжира, предпринимателя Абделькадера Урради, ранее объявленного в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Урради Абделькадера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенной с насилием); частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества); пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание); частью 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), на срок два месяца 00 суток с момента передачи Урради правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в суде.
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москва, алжир (провинция), происшествия, россия
Москва, Алжир (провинция), Происшествия, Россия
Суд в Москве вынес решение об аресте предпринимателя из Алжира

Суд в Москве вынес решение об аресте уроженца Алжира, предпринимателе Урради

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд в Москве вынес решение об аресте уроженца Алжира, предпринимателя Абделькадера Урради, ранее объявленного в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Урради Абделькадера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенной с насилием); частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества); пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание); частью 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), на срок два месяца 00 суток с момента передачи Урради правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в суде.
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