https://ria.ru/20250712/arest-2028718993.html
Защита экс-главы криптобиржи Binance считает его арест незаконным
Защита экс-главы криптобиржи Binance считает его арест незаконным - РИА Новости, 12.07.2025
Защита экс-главы криптобиржи Binance считает его арест незаконным
Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:52:00+03:00
2025-07-12T06:52:00+03:00
2025-07-12T06:52:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать предпринимателей под стражу, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Исходя из материалов дела, осуществлял свою деятельность как представитель компании "Блум Холдингс", а не как индивидуальный предприниматель, и в отношении него действует специальный запрет, предусмотренный частью 1.1 статьей 108 УПК РФ", - сказано в документе. Эта статья разрешает заключать под стражу предпринимателей только в исключительных случаях, например если они скрылись от следствия или не имеют постоянного места жительства. Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Дело возбуждено в мае этого года. Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
https://ria.ru/20250605/sud-2021053934.html
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россия
Защита экс-главы криптобиржи Binance считает его арест незаконным
Защита экс-главы криптобиржи Binance Смеркиса считает его арест незаконным
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать предпринимателей под стражу, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Исходя из материалов дела, осуществлял свою деятельность как представитель компании "Блум Холдингс", а не как индивидуальный предприниматель, и в отношении него действует специальный запрет, предусмотренный частью 1.1 статьей 108 УПК РФ", - сказано в документе.
Эта статья разрешает заключать под стражу предпринимателей только в исключительных случаях, например если они скрылись от следствия или не имеют постоянного места жительства.
Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Дело возбуждено в мае этого года.
Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.