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Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям - РИА Новости, 12.07.2025
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11:26 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/aravija-2028735693.html
Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям
Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям - РИА Новости, 12.07.2025
Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям
Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:26:00+03:00
2025-07-12T11:26:00+03:00
экономика
саудовская аравия
россия
екатеринбург
антон алиханов
александр козлов (глава минприроды)
михаил мишустин
иннопром
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в интервью с РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провёл встречи со своими российскими коллегами Антоном Алихановым и Александром Козловым на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила 7-10 июля в Екатеринбурге. "Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых (российских) отраслей. В России есть передовые компании, которые работали и продолжают работать в королевстве. Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов. Есть множество возможностей. Я уверен, что мои коллеги, которые вместе с нами участвовали в составе делегации Саудовской Аравии в выставке "Иннопром", вернутся с большим количеством идей", - сказал аль-Хураиф. Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия возглавлял делегацию королевства на выставке "ИННОПРОМ-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. "ИННОПРОМ" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
https://ria.ru/20250620/putin-2024389395.html
https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html
саудовская аравия
россия
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экономика, саудовская аравия, россия, екатеринбург, антон алиханов, александр козлов (глава минприроды), михаил мишустин, иннопром
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Екатеринбург, Антон Алиханов, Александр Козлов (глава Минприроды), Михаил Мишустин, Иннопром
Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям

Саудовский министр аль-Хураиф заявил об интересе страны к российским наработкам

© РИА Новости / Анна ЧерноваГород Дубай
Город Дубай - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Анна Чернова
Город Дубай. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в интервью с РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провёл встречи со своими российскими коллегами Антоном Алихановым и Александром Козловым на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила 7-10 июля в Екатеринбурге.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал об инвестиционной работе с ОАЭ и Саудовской Аравией
20 июня, 19:45
"Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых (российских) отраслей. В России есть передовые компании, которые работали и продолжают работать в королевстве. Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов. Есть множество возможностей. Я уверен, что мои коллеги, которые вместе с нами участвовали в составе делегации Саудовской Аравии в выставке "Иннопром", вернутся с большим количеством идей", - сказал аль-Хураиф.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия возглавлял делегацию королевства на выставке "ИННОПРОМ-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. "ИННОПРОМ" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин поддержал идею о выездном "Иннопроме" в Саудовской Аравии
8 июля, 14:45
 
ЭкономикаСаудовская АравияРоссияЕкатеринбургАнтон АлихановАлександр Козлов (глава Минприроды)Михаил МишустинИннопром
 
 
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