https://ria.ru/20250712/aravija-2028735693.html

Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям

Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям - РИА Новости, 12.07.2025

Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям

Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:26:00+03:00

2025-07-12T11:26:00+03:00

2025-07-12T11:26:00+03:00

экономика

саудовская аравия

россия

екатеринбург

антон алиханов

александр козлов (глава минприроды)

михаил мишустин

иннопром

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в интервью с РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провёл встречи со своими российскими коллегами Антоном Алихановым и Александром Козловым на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила 7-10 июля в Екатеринбурге. "Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых (российских) отраслей. В России есть передовые компании, которые работали и продолжают работать в королевстве. Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов. Есть множество возможностей. Я уверен, что мои коллеги, которые вместе с нами участвовали в составе делегации Саудовской Аравии в выставке "Иннопром", вернутся с большим количеством идей", - сказал аль-Хураиф. Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия возглавлял делегацию королевства на выставке "ИННОПРОМ-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. "ИННОПРОМ" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.

https://ria.ru/20250620/putin-2024389395.html

https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html

саудовская аравия

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, саудовская аравия, россия, екатеринбург, антон алиханов, александр козлов (глава минприроды), михаил мишустин, иннопром