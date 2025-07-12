Саудовский министр заявил об интересе страны к российским технологиям
Саудовский министр аль-Хураиф заявил об интересе страны к российским наработкам
Город Дубай. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в интервью с РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провёл встречи со своими российскими коллегами Антоном Алихановым и Александром Козловым на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила 7-10 июля в Екатеринбурге.
"Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых (российских) отраслей. В России есть передовые компании, которые работали и продолжают работать в королевстве. Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов. Есть множество возможностей. Я уверен, что мои коллеги, которые вместе с нами участвовали в составе делегации Саудовской Аравии в выставке "Иннопром", вернутся с большим количеством идей", - сказал аль-Хураиф.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия возглавлял делегацию королевства на выставке "ИННОПРОМ-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. "ИННОПРОМ" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.