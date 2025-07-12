https://ria.ru/20250712/apostol-2028117445.html

"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола

"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола - РИА Новости, 12.07.2025

"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола

Русская церковь отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Судьба последнего — головоломка для библеистов. Он никогда не видел Христа, более того —... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:00:00+03:00

2025-07-12T08:02:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская церковь отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Судьба последнего — головоломка для библеистов. Он никогда не видел Христа, более того — участвовал в жестоких гонениях на первых христиан. Кем был Павел на самом деле — в материале РИА Новости.Выполнял свой долгВ глубине старого Дамаска скрыта жемчужина для каждого паломника — церковь Аль-Ханания. Храмом она стала в III столетии. А до этого была жилищем Анании — одного из учеников Христа.Именно к нему две тысячи лет назад привели человека, который, по уверениям сопровождавших, "три дня ничего не видел, ничего не ел и не пил". Он был явно не из простолюдинов: одет в дорогие одежды, при нем — сумка с посланиями раввинам Дамаска.Чужестранца звали Савл. По дороге с ним произошло нечто необъяснимое: его вдруг ослепило ярким светом, он упал на землю. И услышал голос: "Савл, Савл, почему ты преследуешь Меня?"Поднявшись, путник открыл глаза, но ничего не увидел. Ослеп.Апостол Павел публично признавал, что до своего обращения был искренним гонителем христиан. Почему? На этот счет есть несколько версий."Правда, я и думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос (отдавал приказ. — Прим. ред.)", — объяснял он сам.Вероятно, особыми полномочиями его наделил синедрион — старейшины и служители Иерусалимского храма. В Иудее это был высший судебный орган. Именно он вынес смертный приговор Иисусу.Такое доверие иудейской знати достаточно странно. Ведь Савл родом из другого города. В "Деяниях апостольских" упоминается, что он из Тарса (юго-восток современной Турции). В I веке там была довольно многочисленная еврейская община. А вот образование Савл получал уже в Иерусалиме. Причем у Гамалиила — самого известного учителя иудаизма того времени.Ждали совсем другогоНаставник относился к последователям Христа терпимо. В "Деяниях" рассказывается, как Гамалиил заступался за Петра и других учеников Иисуса перед синедрионом. А вот Савл фанатично преследовал христиан.И, как подметил американский библеист Барт Эрман, действовал не только по указанию первосвященников и старейшин. Их юрисдикция распространялась лишь на Иерусалим и окрестности. Савл же устраивал гонения везде. В тот же Дамаск отправился именно с этой целью."Версий о том, что именно Павел находил оскорбительным в учении христиан, много. Выделяется одна. На нее апостол сам намекает в своих посланиях: его приводило в ярость утверждение, что Иисус — мессия", — рассуждает Эрман.В I столетии Палестина находилась под властью Рима. Империя облагала народ непомерными налогами, что периодически приводило к восстаниям. Среди евреев набирала популярность идея о "Спасителе" — Царе Иудейском, чей приход обещан самим Богом."Они предполагали, что мессией будет могущественный воин или амбициозный вождь. А кем был Иисус для них? Распятым преступником", — подчеркивает библеист.Пожалуй, больше других мессию ждали фарисеи — представители крупнейшей религиозно-философской школы времен Второго храма. Они не были классическими традиционалистами. С одной стороны, строго соблюдали заповеди Моисеевы. С другой, верили в загробный мир. С ними, как мы знаем из Евангелия, часто спорил Иисус.Правоверный язычникИ именно как о "сыне фарисейском" говорил о себе Павел. Отсюда предположение исследователей, что к этому религиозному течению принадлежал весь его род. Но наряду с глубокими познаниями в иудаизме один из "князей апостольских" мог легко находить общий язык с другими народами. Поэтому у него есть еще одна автохарактеристика: "апостол язычников".Некоторые специалисты полагают: в юности Павел, грешным делом, интересовался языческими учениями. В каждом регионе тогда было свое собственное, основанное на древнегреческой и восточной мифологии. Так, в родном городе апостола процветал культ античной Кибелы — матери всех богов. Люди верили в легенду о ее возлюбленном Аттисе, который умер, а затем воскрес.В XX веке возникла версия, что Павел сам придерживался культа Кибелы и почерпнул оттуда некоторые идеи о воскресении. Именно в его посланиях наиболее полно раскрывается смысл распятия и победы Христа над смертью.Однако в наши дни ученые отвергли эту точку зрения. Павел, хоть и жил в языческой среде, оставался верен иудаизму. Впрочем, об очень немногом из жизни тринадцатого апостола можно утверждать с достоверностью. Не исключено, что в будущем он подкинет историкам очередную загадку.

https://ria.ru/20250707/golovolomka-2027230256.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение