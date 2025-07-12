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"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола - РИА Новости, 12.07.2025
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Религия
 
08:00 12.07.2025 (обновлено: 08:02 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/apostol-2028117445.html
"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола
"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола - РИА Новости, 12.07.2025
"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола
Русская церковь отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Судьба последнего — головоломка для библеистов. Он никогда не видел Христа, более того —... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:00:00+03:00
2025-07-12T08:02:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская церковь отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Судьба последнего — головоломка для библеистов. Он никогда не видел Христа, более того — участвовал в жестоких гонениях на первых христиан. Кем был Павел на самом деле — в материале РИА Новости.Выполнял свой долгВ глубине старого Дамаска скрыта жемчужина для каждого паломника — церковь Аль-Ханания. Храмом она стала в III столетии. А до этого была жилищем Анании — одного из учеников Христа.Именно к нему две тысячи лет назад привели человека, который, по уверениям сопровождавших, "три дня ничего не видел, ничего не ел и не пил". Он был явно не из простолюдинов: одет в дорогие одежды, при нем — сумка с посланиями раввинам Дамаска.Чужестранца звали Савл. По дороге с ним произошло нечто необъяснимое: его вдруг ослепило ярким светом, он упал на землю. И услышал голос: "Савл, Савл, почему ты преследуешь Меня?"Поднявшись, путник открыл глаза, но ничего не увидел. Ослеп.Апостол Павел публично признавал, что до своего обращения был искренним гонителем христиан. Почему? На этот счет есть несколько версий."Правда, я и думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос (отдавал приказ. — Прим. ред.)", — объяснял он сам.Вероятно, особыми полномочиями его наделил синедрион — старейшины и служители Иерусалимского храма. В Иудее это был высший судебный орган. Именно он вынес смертный приговор Иисусу.Такое доверие иудейской знати достаточно странно. Ведь Савл родом из другого города. В "Деяниях апостольских" упоминается, что он из Тарса (юго-восток современной Турции). В I веке там была довольно многочисленная еврейская община. А вот образование Савл получал уже в Иерусалиме. Причем у Гамалиила — самого известного учителя иудаизма того времени.Ждали совсем другогоНаставник относился к последователям Христа терпимо. В "Деяниях" рассказывается, как Гамалиил заступался за Петра и других учеников Иисуса перед синедрионом. А вот Савл фанатично преследовал христиан.И, как подметил американский библеист Барт Эрман, действовал не только по указанию первосвященников и старейшин. Их юрисдикция распространялась лишь на Иерусалим и окрестности. Савл же устраивал гонения везде. В тот же Дамаск отправился именно с этой целью."Версий о том, что именно Павел находил оскорбительным в учении христиан, много. Выделяется одна. На нее апостол сам намекает в своих посланиях: его приводило в ярость утверждение, что Иисус — мессия", — рассуждает Эрман.В I столетии Палестина находилась под властью Рима. Империя облагала народ непомерными налогами, что периодически приводило к восстаниям. Среди евреев набирала популярность идея о "Спасителе" — Царе Иудейском, чей приход обещан самим Богом."Они предполагали, что мессией будет могущественный воин или амбициозный вождь. А кем был Иисус для них? Распятым преступником", — подчеркивает библеист.Пожалуй, больше других мессию ждали фарисеи — представители крупнейшей религиозно-философской школы времен Второго храма. Они не были классическими традиционалистами. С одной стороны, строго соблюдали заповеди Моисеевы. С другой, верили в загробный мир. С ними, как мы знаем из Евангелия, часто спорил Иисус.Правоверный язычникИ именно как о "сыне фарисейском" говорил о себе Павел. Отсюда предположение исследователей, что к этому религиозному течению принадлежал весь его род. Но наряду с глубокими познаниями в иудаизме один из "князей апостольских" мог легко находить общий язык с другими народами. Поэтому у него есть еще одна автохарактеристика: "апостол язычников".Некоторые специалисты полагают: в юности Павел, грешным делом, интересовался языческими учениями. В каждом регионе тогда было свое собственное, основанное на древнегреческой и восточной мифологии. Так, в родном городе апостола процветал культ античной Кибелы — матери всех богов. Люди верили в легенду о ее возлюбленном Аттисе, который умер, а затем воскрес.В XX веке возникла версия, что Павел сам придерживался культа Кибелы и почерпнул оттуда некоторые идеи о воскресении. Именно в его посланиях наиболее полно раскрывается смысл распятия и победы Христа над смертью.Однако в наши дни ученые отвергли эту точку зрения. Павел, хоть и жил в языческой среде, оставался верен иудаизму. Впрочем, об очень немногом из жизни тринадцатого апостола можно утверждать с достоверностью. Не исключено, что в будущем он подкинет историкам очередную загадку.
https://ria.ru/20250707/golovolomka-2027230256.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола

Православные отмечают день памяти апостолов Петра и Павла

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПасхальный крестный путь столичных католиков по улицам Москвы
Пасхальный крестный путь столичных католиков по улицам Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пасхальный крестный путь столичных католиков по улицам Москвы
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская церковь отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Судьба последнего — головоломка для библеистов. Он никогда не видел Христа, более того — участвовал в жестоких гонениях на первых христиан. Кем был Павел на самом деле — в материале РИА Новости.

Выполнял свой долг

В глубине старого Дамаска скрыта жемчужина для каждого паломника — церковь Аль-Ханания. Храмом она стала в III столетии. А до этого была жилищем Анании — одного из учеников Христа.
Именно к нему две тысячи лет назад привели человека, который, по уверениям сопровождавших, "три дня ничего не видел, ничего не ел и не пил". Он был явно не из простолюдинов: одет в дорогие одежды, при нем — сумка с посланиями раввинам Дамаска.
Чужестранца звали Савл. По дороге с ним произошло нечто необъяснимое: его вдруг ослепило ярким светом, он упал на землю. И услышал голос: "Савл, Савл, почему ты преследуешь Меня?"
© РИА Новости / Антон СкрипуновИнтерьер церкви Ханания в Дамаске
Интерьер церкви Ханания в Дамаске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Интерьер церкви Ханания в Дамаске
Поднявшись, путник открыл глаза, но ничего не увидел. Ослеп.
Апостол Павел публично признавал, что до своего обращения был искренним гонителем христиан. Почему? На этот счет есть несколько версий.
"Правда, я и думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос (отдавал приказ. — Прим. ред.)", — объяснял он сам.
Вероятно, особыми полномочиями его наделил синедрион — старейшины и служители Иерусалимского храма. В Иудее это был высший судебный орган. Именно он вынес смертный приговор Иисусу.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие выставки работ Микеланджело да Караваджо в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Открытие выставки работ Микеланджело да Караваджо в ГМИИ имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Открытие выставки работ Микеланджело да Караваджо в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Такое доверие иудейской знати достаточно странно. Ведь Савл родом из другого города. В "Деяниях апостольских" упоминается, что он из Тарса (юго-восток современной Турции). В I веке там была довольно многочисленная еврейская община. А вот образование Савл получал уже в Иерусалиме. Причем у Гамалиила — самого известного учителя иудаизма того времени.

Ждали совсем другого

Наставник относился к последователям Христа терпимо. В "Деяниях" рассказывается, как Гамалиил заступался за Петра и других учеников Иисуса перед синедрионом. А вот Савл фанатично преследовал христиан.
И, как подметил американский библеист Барт Эрман, действовал не только по указанию первосвященников и старейшин. Их юрисдикция распространялась лишь на Иерусалим и окрестности. Савл же устраивал гонения везде. В тот же Дамаск отправился именно с этой целью.
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
Репродукция иконы Андрея Рублева Апостол Павел из собрания Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Репродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
"Версий о том, что именно Павел находил оскорбительным в учении христиан, много. Выделяется одна. На нее апостол сам намекает в своих посланиях: его приводило в ярость утверждение, что Иисус — мессия", — рассуждает Эрман.
В I столетии Палестина находилась под властью Рима. Империя облагала народ непомерными налогами, что периодически приводило к восстаниям. Среди евреев набирала популярность идея о "Спасителе" — Царе Иудейском, чей приход обещан самим Богом.
"Они предполагали, что мессией будет могущественный воин или амбициозный вождь. А кем был Иисус для них? Распятым преступником", — подчеркивает библеист.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко Апостолы Петр и Павел - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Пожалуй, больше других мессию ждали фарисеи — представители крупнейшей религиозно-философской школы времен Второго храма. Они не были классическими традиционалистами. С одной стороны, строго соблюдали заповеди Моисеевы. С другой, верили в загробный мир. С ними, как мы знаем из Евангелия, часто спорил Иисус.

Правоверный язычник

И именно как о "сыне фарисейском" говорил о себе Павел. Отсюда предположение исследователей, что к этому религиозному течению принадлежал весь его род. Но наряду с глубокими познаниями в иудаизме один из "князей апостольских" мог легко находить общий язык с другими народами. Поэтому у него есть еще одна автохарактеристика: "апостол язычников".
CC0 / / Иллюстрация из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1906—1913). Раббан Гамлиил
Иллюстрация из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1906—1913). Раббан Гамлиил - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CC0 / /
Иллюстрация из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1906—1913). Раббан Гамлиил
Некоторые специалисты полагают: в юности Павел, грешным делом, интересовался языческими учениями. В каждом регионе тогда было свое собственное, основанное на древнегреческой и восточной мифологии. Так, в родном городе апостола процветал культ античной Кибелы — матери всех богов. Люди верили в легенду о ее возлюбленном Аттисе, который умер, а затем воскрес.
В XX веке возникла версия, что Павел сам придерживался культа Кибелы и почерпнул оттуда некоторые идеи о воскресении. Именно в его посланиях наиболее полно раскрывается смысл распятия и победы Христа над смертью.
Однако в наши дни ученые отвергли эту точку зрения. Павел, хоть и жил в языческой среде, оставался верен иудаизму. Впрочем, об очень немногом из жизни тринадцатого апостола можно утверждать с достоверностью. Не исключено, что в будущем он подкинет историкам очередную загадку.
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