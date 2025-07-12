"Он сам на это намекал". Главная тайна тринадцатого апостола
Православные отмечают день памяти апостолов Петра и Павла
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПасхальный крестный путь столичных католиков по улицам Москвы
Пасхальный крестный путь столичных католиков по улицам Москвы
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская церковь отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Судьба последнего — головоломка для библеистов. Он никогда не видел Христа, более того — участвовал в жестоких гонениях на первых христиан. Кем был Павел на самом деле — в материале РИА Новости.
Выполнял свой долг
В глубине старого Дамаска скрыта жемчужина для каждого паломника — церковь Аль-Ханания. Храмом она стала в III столетии. А до этого была жилищем Анании — одного из учеников Христа.
Именно к нему две тысячи лет назад привели человека, который, по уверениям сопровождавших, "три дня ничего не видел, ничего не ел и не пил". Он был явно не из простолюдинов: одет в дорогие одежды, при нем — сумка с посланиями раввинам Дамаска.
Чужестранца звали Савл. По дороге с ним произошло нечто необъяснимое: его вдруг ослепило ярким светом, он упал на землю. И услышал голос: "Савл, Савл, почему ты преследуешь Меня?"
Поднявшись, путник открыл глаза, но ничего не увидел. Ослеп.
Апостол Павел публично признавал, что до своего обращения был искренним гонителем христиан. Почему? На этот счет есть несколько версий.
"Правда, я и думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос (отдавал приказ. — Прим. ред.)", — объяснял он сам.
Вероятно, особыми полномочиями его наделил синедрион — старейшины и служители Иерусалимского храма. В Иудее это был высший судебный орган. Именно он вынес смертный приговор Иисусу.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие выставки работ Микеланджело да Караваджо в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Открытие выставки работ Микеланджело да Караваджо в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Такое доверие иудейской знати достаточно странно. Ведь Савл родом из другого города. В "Деяниях апостольских" упоминается, что он из Тарса (юго-восток современной Турции). В I веке там была довольно многочисленная еврейская община. А вот образование Савл получал уже в Иерусалиме. Причем у Гамалиила — самого известного учителя иудаизма того времени.
Ждали совсем другого
Наставник относился к последователям Христа терпимо. В "Деяниях" рассказывается, как Гамалиил заступался за Петра и других учеников Иисуса перед синедрионом. А вот Савл фанатично преследовал христиан.
И, как подметил американский библеист Барт Эрман, действовал не только по указанию первосвященников и старейшин. Их юрисдикция распространялась лишь на Иерусалим и окрестности. Савл же устраивал гонения везде. В тот же Дамаск отправился именно с этой целью.
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
Репродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
"Версий о том, что именно Павел находил оскорбительным в учении христиан, много. Выделяется одна. На нее апостол сам намекает в своих посланиях: его приводило в ярость утверждение, что Иисус — мессия", — рассуждает Эрман.
В I столетии Палестина находилась под властью Рима. Империя облагала народ непомерными налогами, что периодически приводило к восстаниям. Среди евреев набирала популярность идея о "Спасителе" — Царе Иудейском, чей приход обещан самим Богом.
"Они предполагали, что мессией будет могущественный воин или амбициозный вождь. А кем был Иисус для них? Распятым преступником", — подчеркивает библеист.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Пожалуй, больше других мессию ждали фарисеи — представители крупнейшей религиозно-философской школы времен Второго храма. Они не были классическими традиционалистами. С одной стороны, строго соблюдали заповеди Моисеевы. С другой, верили в загробный мир. С ними, как мы знаем из Евангелия, часто спорил Иисус.
Правоверный язычник
И именно как о "сыне фарисейском" говорил о себе Павел. Отсюда предположение исследователей, что к этому религиозному течению принадлежал весь его род. Но наряду с глубокими познаниями в иудаизме один из "князей апостольских" мог легко находить общий язык с другими народами. Поэтому у него есть еще одна автохарактеристика: "апостол язычников".
Некоторые специалисты полагают: в юности Павел, грешным делом, интересовался языческими учениями. В каждом регионе тогда было свое собственное, основанное на древнегреческой и восточной мифологии. Так, в родном городе апостола процветал культ античной Кибелы — матери всех богов. Люди верили в легенду о ее возлюбленном Аттисе, который умер, а затем воскрес.
В XX веке возникла версия, что Павел сам придерживался культа Кибелы и почерпнул оттуда некоторые идеи о воскресении. Именно в его посланиях наиболее полно раскрывается смысл распятия и победы Христа над смертью.
Однако в наши дни ученые отвергли эту точку зрения. Павел, хоть и жил в языческой среде, оставался верен иудаизму. Впрочем, об очень немногом из жизни тринадцатого апостола можно утверждать с достоверностью. Не исключено, что в будущем он подкинет историкам очередную загадку.