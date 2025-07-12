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Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага - РИА Новости, 12.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:43 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/anokhin-2028736871.html
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага - РИА Новости, 12.07.2025
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю Антону Мацкевичу, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:43:00+03:00
2025-07-12T11:43:00+03:00
смоленская область
смоленская область
иркутская область
витебск
василий анохин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю Антону Мацкевичу, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской области, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. "Антон родом из Витебска, несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. Находясь в очередной поездке, он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском. В какой-то момент Антон увидел, что из кузова рядом стоящей фуры внезапно начали вылетать дроны. Он не растерялся и вместе с другими водителями и сотрудниками полиции, начал сбивать их камнями, чтобы беспилотники не взлетели. Без сомнения, этот поступок — пример мужества и самоотверженности", - написал Анохин. Как ранее сообщалось, киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродроме военной части в Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
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смоленская область, иркутская область, витебск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Иркутская область, Витебск, Василий Анохин
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага

Губернатор Анохин поблагодарил водителя, помогшего остановить налет дронов

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВрио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю Антону Мацкевичу, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской области, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
"Антон родом из Витебска, несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. Находясь в очередной поездке, он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском. В какой-то момент Антон увидел, что из кузова рядом стоящей фуры внезапно начали вылетать дроны. Он не растерялся и вместе с другими водителями и сотрудниками полиции, начал сбивать их камнями, чтобы беспилотники не взлетели. Без сомнения, этот поступок — пример мужества и самоотверженности", - написал Анохин.
Как ранее сообщалось, киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродроме военной части в Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости.
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Смоленская областьСмоленская областьИркутская областьВитебскВасилий Анохин
 
 
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