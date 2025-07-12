https://ria.ru/20250712/anokhin-2028736871.html
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага - РИА Новости, 12.07.2025
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю Антону Мацкевичу, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:43:00+03:00
2025-07-12T11:43:00+03:00
2025-07-12T11:43:00+03:00
смоленская область
смоленская область
иркутская область
витебск
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю Антону Мацкевичу, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской области, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. "Антон родом из Витебска, несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. Находясь в очередной поездке, он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском. В какой-то момент Антон увидел, что из кузова рядом стоящей фуры внезапно начали вылетать дроны. Он не растерялся и вместе с другими водителями и сотрудниками полиции, начал сбивать их камнями, чтобы беспилотники не взлетели. Без сомнения, этот поступок — пример мужества и самоотверженности", - написал Анохин. Как ранее сообщалось, киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродроме военной части в Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
смоленская область
иркутская область
витебск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, иркутская область, витебск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Иркутская область, Витебск, Василий Анохин
Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага
Губернатор Анохин поблагодарил водителя, помогшего остановить налет дронов