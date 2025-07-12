https://ria.ru/20250712/anokhin-2028736871.html

Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага

Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага - РИА Новости, 12.07.2025

Анохин поблагодарил водителя смоленской компании, сбивавшего дроны врага

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю Антону Мацкевичу, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:43:00+03:00

2025-07-12T11:43:00+03:00

2025-07-12T11:43:00+03:00

смоленская область

смоленская область

иркутская область

витебск

василий анохин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил благодарственное письмо водителю Антону Мацкевичу, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской области, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. "Антон родом из Витебска, несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. Находясь в очередной поездке, он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском. В какой-то момент Антон увидел, что из кузова рядом стоящей фуры внезапно начали вылетать дроны. Он не растерялся и вместе с другими водителями и сотрудниками полиции, начал сбивать их камнями, чтобы беспилотники не взлетели. Без сомнения, этот поступок — пример мужества и самоотверженности", - написал Анохин. Как ранее сообщалось, киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродроме военной части в Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

смоленская область

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

смоленская область, иркутская область, витебск, василий анохин